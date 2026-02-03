Kıbrıs’ta Dezenformasyonla Mücadele İçin Yeni Eğitim Programı

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB), dijital çağda artan yanlış bilgi ve manipülasyon risklerine karşı toplumun dayanıklılığını güçlendirmek amacıyla yeni bir farkındalık ve kapasite geliştirme programı başlattı.

KTGB Başkanı Efdal Keser’in verdiği bilgiye göre “İnanmadan Önce Düşün!” başlıklı proje, İngiliz Yüksek Komiserliği tarafından destekleniyor ve proje koordinatörlüğünü Yrd. Doç. Dr. Huri Yontucu yürütüyor.

Keser, medya okuryazarlığı eğitimlerinin ve doğrulama mekanizmalarının yeterince yaygın olmamasının, Kuzey Kıbrıs’ta yanlış bilgi ve dezenformasyonun dolaşımını artırdığına dikkat çekerek; gazetecilerden sivil toplum örgütlerine ve yurttaşlara uzanan geniş bir kesimde dezenformasyonla mücadele becerilerinin geliştirmesinin hedeflendiğini belirtti.

Çok boyutlu eğitim ve materyal üretimi...

Proje kapsamında eğitimler, dijital materyaller ve iki toplumlu etkinlikler düzenlenecek.

Planlanan faaliyetler şöyle:

Fact-Check Cyprus iş birliğiyle, Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum gazetecilere yönelik ileri seviye eğitimler ve iki toplumlu yuvarlak masa toplantısı yapılacak. Eğitimlerde açık kaynak dijital veri analizi, doğrulama yöntemleri ve yabancı kaynaklı bilgi manipülasyonu ele alınacak.

Belediyeler ve üniversitelerle iş birliği içinde, farklı bölgelerde medya okuryazarlığı ve dezenformasyonla mücadele odaklı dört eğitim düzenlenecek. Bu eğitimlerle sivil toplum örgütleri, sendikalar, meslek örgütleri ve yurttaşların yanlış bilgiyi tanıma ve doğrulama becerileri güçlendirilecek.

Dijital “Medya Okuryazarlığı Haritası” hazırlanarak KTGB’nin web sitesinde yayımlanacak.

Eğitim videoları üretilerek dezenformasyonun tespiti, medya ve dijital medya okuryazarlığı, yapay zekâ okuryazarlığı ve yapay zekâ içeriklerinin ayırt edilmesi gibi konularda bilgilendirme yapılacak.

“İnanmadan Önce Düşün!” eğitim içeriği…

Program, her yaştan katılımcının anlayabileceği bir çerçevede dijital riskleri somut örneklerle ele alacak. Eğitimde; yanlış bilgi türleri, manipülasyon teknikleri, algoritmalar ve botlar, yapay zekâ çağında manipülasyon, teyitçilik, eleştirel düşünme ve yurttaş gazeteciliği gibi başlıklar işlenecek.

İş birliği ve toplumsal katkı…

KTGB, proje kapsamında yerel paydaşlarla iş birliğini artırmayı; erişilebilir eğitim içerikleri ve iki toplumlu diyalog çalışmalarıyla toplumsal dayanıklılığı güçlendirmeyi amaçlıyor. Proje faaliyetlerinin bir bölümü Fact-Check Cyprus ile ortak yürütülecek.

Duyurular KTGB kanallarından yapılacak

Eğitim takvimi, başvuru koşulları ve yayımlanacak materyaller KTGB’nin resmî web sitesi ve sosyal medya hesaplarından duyurulacak.