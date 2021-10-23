Erhürman: Kıbrıs Türk halkı dönüm noktasında

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk halkının artık dönüm noktasında olduğunu, bu sebeple yapılacak erken genel seçimin büyük önem arz ettiğinin altını çizdi. Erhürman ve beraberindeki heyet, Gaziköy halkıyla buluştu. Gaziköy Kulüp binasında gerçekleştirilen buluşmada konuşma yapan Erhürman, dörtlü koalisyon döneminde yaptıkları icraatları Gaziköy halkına aktardı. Erhürman’a ziyarette, Genel Sekreter Erdoğan Sorakın, Lefkoşa Milletvekilleri Doğuş Derya ve Sıla Usar, Değirmenlik Belediyesi Başkanı Ali Karavezirler ile Lefkoşa İlçe Başkanı Rifat Arşehit ile ilçe yöneticileri eşlik etti.

Erhürman: Önümüzdeki seçimler çok kritik

İstifa eden Azınlık Hükümeti ile geçen 10 ay hakkında bilgi vererek sözlerine başlayan Tufan Erhürman, söz konusu hükümetin zaten ‘ölü doğduğunu’ kaydetti. En başından beri kriz masası kurulması gerektiğini söylediklerini belirten Erhürman, Azınlık Hükümeti’nin tek derdinin ise kurultay olduğunu vurguladı. Kıbrıs Türk halkı için önümüzdeki seçimlerin çok kritik olduğuna dikkat çeken Erhürman, halkın artık dönüm noktasında olduğunu belirtti.

“Kendi ayaklarımız üzerinde durabiliriz”

Kendi ayakları üzerinde duran bir ekonomi iddiasında olduklarını vurgulayan Erhürman, uzun vadeli kalkınma planının öneminden bahsetti. Erhürman, dörtlü hükümet döneminde Türkiye’den destek gelmemesine ve birçok krizin yaşanmasına rağmen bütçeyi 50 milyon artıda bıraktıklarını da hatırlattı. Kendi ayakları üzerinde duran ekonomi için üretimin önemine dikkat çeken Erhürman, devlet desteğiyle birçok alanda üretimin artırılabileceğini ifade etti.