Erhürman: “Kalıcı barış istiyorsak enerji meselesi son derece kritik”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Bu adada çözüm ve kalıcı barış istiyorsak enerji meselesi son derece kritik” ifadelerini kullandı.

Erhürman’ın açıklaması şu şekilde:

“Aylardır söylüyoruz. Güneydeki ve uluslararası alandaki tüm muhataplarımıza da anlatıyoruz.

Bu adada çözüm ve kalıcı barış istiyorsak enerji meselesi son derece kritik. Kıbrıs-Türkiye-Yunanistan arasında deniz altından kabloyla elektrik bağlantısı yalnızca Kıbrıs'ta değil, bölgede barış ve istikrar için yaşamsal önemde.

İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs arasındaki projenin yalnızca siyasi akla değil, ekonomik akla da uygun olmadığı herkes tarafından kabul ediliyor.

Başta projeye destek veren AB olmak üzere tüm tarafların enerjisini ve parasını buraya aktarması akıl işi değil.

Nitekim bugün basında (Kıbrıs Postası) yer alan haber şöyle: "Alithia gazetesi: 'Kablo Maliyeti Fırlıyor – NEXANS Gecikme İçin Tazminat İsteyebilir' başlıkları altında verdiği haberinde, Yunanistan ile Güney Kıbrıs arasında deniz dibinden elektrik kablosu döşenmesi projesinde 'Türkiye yüzünden' yaşanan gecikmenin, proje maliyetini daha da arttırabileceğini yazdı".

Sn. Hristodulidis hem Kıbrıs'ta ve bölgede çözüme, kalıcı barış ve istikrara yardımcı olacak bir projeden kaçıyor, hem de bir yandan güvenlikle ilgili sorunlar yaratıp diğer yandan kendi halkının ekonomik zarara uğramasını göze alıyor.

Aklın yolu bu değil! Herkes biliyor ki aklın yolu, Kıbrıs'ta da bölgede de çözüme, kalıcı barış ve istikrara katkıda bulunacak hamlelerdedir. Hele de Sn. Hristodulidis samimiyetle çözüm istediğini iddia etmeye devam ediyorsa!”