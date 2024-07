Erhürman: İlk işimiz nüfus sayımı, ardından da nüfus politikası

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Gündem Kıbrıs Web TV’de Bahar Sancar’ın konuğu oldu ve göreve geldiklerinde ilk yapacakları işlerin ne olduğuyla ilgili soruyu yanıtlayarak, “Bir numara nüfus sayımıdır. Nüfus sayımıyla nüfus politikası farklı şeylerdir. Nüfus sayımına ihtiyacımız var. Hemen arkasından da nüfus politikası” diye konuştu. Tufan Erhürman, Euro’nun 36 olduğu durumda bile ekonominin güneye kaydığına dikkat çekerek ülkeyi yönettiğini iddia edenlerin her konuda Kıbrıslı Türkleri seyirci konumuna yerleştirdiğini söyledi.

“Hükümetin itibarı yok”

Meclisin çalışmalarından bahseden Erhürman, “hükümetten” gelen yasaların “doğru, dürüst” gelmediğine dikkat çekti ve komitelerde ciddi efor sarf edilerek yasaların revizyona uğradığını kaydetti. Yabancılara mülk satışıyla ilgili yasanın da hiçbir anlamının olmadığına vurgu yapan Erhürman, yeterli bilginin olmadığı için “dağ, fare doğurdu” durumunun ortaya çıktığının altını çizdi. Meclis’teki denetim bacağıyla ilgili de konuşan Erhürman, “hükümetin” nöbetçi bakan uygulaması başlattığını ifade etti. “Hükümetin” itibarının olmadığını söyleyen Erhürman, “Hükümet kendi itibarsızlığını, Meclis’e de bulaştırıyor” diye konuştu. Ülkedeki her kuruma çok ciddi güven kaybı olduğunu dile getiren Erhürman, “Büyük resme bakarak konuşursak, Kıbrıs Türk halkı, toplum olma noktasından topluluk olma noktasına doğru geriliyor” dedi. Toplumun içindeki kurumsal yapılara olan itibarın, aynı anda aşağıya gittiğini vurgulayan Erhürman, söz konusu durumun çok tehlikeli olduğuna işaret etti. En yüksek itibarın, adalet konusunda olduğunu kaydeden Erhürman, itibarın orada da geriye gittiğini belirtti. İçinde bulunulan yönetim tarzının devam etmesi durumunda, Kıbrıslı Türklerin “topluluk” olmaya doğru gittiğini vurgulayan Erhürman, “Çözünme yaşanıyor ve bu endişe verici bir şey” dedi.

“Euro 36’nın üstünde ama ekonomi güneye kaydı”

Kıbrıs Türk halkının, 1963’ten 1974’e, çok zor koşullarda birliğini ve bütünlüğünü koruduğuna dikkat çeken Erhürman, insanların eğitim ve sağlık gibi konularda artık çok zor hizmet alabildiğine vurgulayarak “İnsanlar devlet nerede? Sorusunu sormaya başladı. Bu soruyu sorduran bir yönetim biçimiyle karşı karşıyayız” dedi. Ekonominin güneye kaydığına dikkat çeken Erhürman, uzun süredir bunu dile getirdiklerini belirtti. Mahkemelerin de “perişan” durumda olduğunu ifade eden Erhürman, “Hepimiz polis olsak olaylara yetişemeyeceğiz” dedi. “Hükümet” yetkililerinin gülücük saçarak gezmeye devam ettiğini vurgulayan Erhürman, sokakta ne yaşandığını bildiklerini kaydetti. Euro’nun, 36’nın üzerinde olduğunu söyleyen Erhürman, bu durumda bile ekonominin güneye kaydığına dikkat çekti. Tufan Erhürman, “Güneyde Rumların en büyük sorunu hayat pahalılığı, Euro 36, orada gelir seviyesi daha yüksek ama orası daha ucuz. Bu nasıl olabilir?” diye sordu.

“Bu coğrafya, bu kadar insanı kaldırmaz”

“Hükümetin” bütün derdinin şu an kurultay olmasını eleştiren Erhürman, inşaat sektöründe yaşanan sıkıntılardan bahsetti. İnşaat sektörü müteahhitlerin, “bir buçuk aydır işler durdu” ifadelerini anımsatan Erhürman, bunun, 60-70 sektörün durması anlamına geldiğini belirterek inşaat sektörünün dünyanın hiçbir yerinde birinci sektör olmadığına işaret etti. Karşılarındaki zihniyetin Sarayönü’nde konuşmaya devam ettiğini söyleyen Erhürman, ülkeyi yönettiğini iddia edenlerin her konuya seyirci kaldığının altını çizdi. Tufan Erhürman, “Karşımızda, her konuda Kıbrıslı Türkleri seyirci konumuna yerleştiren bir zihniyet var” dedi. Söz konusu zihniyette siyasetin, bilgi ve vizyon üstüne kurulmadığını vurgulayan Erhürman, siyasetin, düğünler, dernekler ve cenazeler üzerinden kurulmasını eleştirdi. “Salt bununla siyaset yapılmaz, bilgi lazım” diye konuşan Erhürman, memleketin demokraside de ekonomide de duvara doğru götürüldüğünün altını çizdi. Yapancı sayısının kontrol edilmesinin önemine dikkat çeken Erhürman, “Bu coğrafya, bu kadar insanı kaldırmaz” dedi.

“Ülke tanınmaz hale geliyor”

Erken seçimle ilgili de konuşan Erhürman, erken seçim ihtimaliyle ilgili “Bence ihtimalin fena halde dahilinde” yorumunda bulundu ve halkın talebinin yoğunlaşması gerektiğini vurguladı. “Bu ülke tanınmaz hale geliyor” diyen Erhürman, karşılarındaki zihniyetin bir an önce gitmesi gerektiğini belirtti. Şu an ülkede çok kültürlü bir yapı olduğunun altını çizen Erhürman, “Çok kültürlülük yönetebilirsen zenginlik, yönetemezsen kaos olur. Bunun altından kalkamazsın” diye konuştu. Ülkeye gelen insan sayısının sınırlandırılması gerektiğini söyleyen Erhürman, “Geldikten sonra eğitim hizmetini de sağlık hizmetini de sunmak zorundasın” dedi. Göreve geldiklerinde ilk yapacakları işlerin ne olduğuyla ilgili soruyu da yanıtlayan Erhürman, “Bir numara nüfus sayımıdır. Nüfus sayımıyla nüfus politikası farklı şeylerdir. Nüfus sayımına ihtiyacımız var. Hemen arkasından da nüfus politikası” dedi.