Antalya'dan botla geldiği ortaya çıktı

Kıbrıs’ın kuzeyine ‘Onaylanmamış Limandan Giriş Yapmak’ suçundan tutuklanan H.A. mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede bulguları aktaran polis, Cumartesi akşamı saat 22.40 sıralarında, Lefkoşa’da bir polis ekibinin devriye görevinde bulundukları esnada, Kermiya Sosyal Konutları bölgesinde faaliyet gösteren bir iş yerinde şüpheli olarak tespit edilen H.A.’nın, yapılan kontrolde ‘KKTC’ye girişinin olmadığının tespit edilmesi üzerine tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlının yapmış olduğu beyanında; 30 Mayıs Cuma günü, Türkiye Antalya’dan bilmediği bir sahilden bindiği bot ile yasal olmayan bir limandan ‘KKTC’ ye giriş yaptığını belirttiğini açıkladı.

Polis, zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Soruşturmanın yeni başladığını bildiren polis mahkemeden 2 gün süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Çiğdem Güzeler zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.