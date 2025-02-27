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Erhürman ile Davis görüştü

Erhürman ile Davis görüştü

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Kıbrıs nezdindeki Büyükelçisi Ms Julie S. Davis ile görüştü.

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Erhürman ile Davis görüştü

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Kıbrıs nezdindeki Büyükelçisi Ms Julie S. Davis ile görüştü.

Parti Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen görüşmede Erhürman’a, Genel Sekreter Asım Akansoy ve Dış İlişkiler Sekreteri Fikri Toros eşlik etti. Yaklaşık bir saat süren görüşmede, bölgesel gelişmeler odağında Kıbrıs barış tesisi süreci ile ilgili istişarelerde bulunuldu.

 

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