Erhürman: "Hükümet soğukkanlı bir katil gibi"

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, belediye başkanları gibi hükümetin de seçime kadar sadece "zorunlu" işleri yapması gerektiğini söyledi, "işgüder" olarak hareket etmeleri gerektiğini ifade etti.

Erhürman, Hükümetin Meclis’in bütünü ile hareket edip, istişare etmek zorunda olduğunu ifade etti, “En erken zamanda istişare yapılmalı, seçim 2023’e kesinlikle sarkmamalı” şeklinde konuştu.

Erhürman, belediyelerin birleştirilmesini öngören yasanın da yeniden masaya yatırılması gerektiğini vurguladı, “ Bu saçma sapan belediyeler reformu yasası için de bizi Anayasa Mahkemesi'ne gitmeye mecbur bırakmasınlar" dedi.

“Bizim sorunumuz tarih değil, anayasayı ihlal etmeleri, çoğunluk otoritesi kurma hevesine kapılmalarıydı” diyen Erhürman, “Çok hata yapan UBP hükümetleri gördük. Ama eskileri mumla arattılar. Memleket yönetmek maskaralık, ayın oyun değil” dedi.

Erhürman, Haziran’dan sonra, bütün yerel yönetimlerin ‘işgüder yerel yönetim’ konumuna geldiğini belirtti, şu anda yalnızca zaruri, idari ve günlük işleri yapabileceklerini belirtti.

Hükümet için "soğukkanlı bir katil gibi" benzetmesi yapan Tufan Erhürman, "Gözünüzün içerisine baka baka kesip, biçip gidiyorlar" sözlerini kullandı.

Erhürman bu açıklamaları Haber Kıbrıs’ta Ali Baturay’a yaptı. Erhürman’ın açıklamaları özetle şöyle:

“Meclis’in bütünü ile hareket edip, istişare etmek zorunda”

“Umarım birileri bundan ders çıkarır. Kaosu sen yarattın. Anayasa Mahkemesi söyledi, bu kaosu çözmenin görevi Meclis’te. Hükümet, Meclis’in bütünü ile hareket edip, istişare etmek zorunda. En erken zamanda istişare yapılmalı. 2023’e kesinlikle sarkmamalı.”

“Yaratılan kaos içerisinden çıkamaz hale sürükleniyoruz”

“Yaratılan kaos içerisinden çıkamaz hale sürükleniyoruz. Uyarı yaptık, yasa önerileri sunduk. O da dikkate alınmadı. Yüksek Mahkeme yazı yazdı, onu da dikkate almadılar. Kör kör bu kaosu yarattılar. Çünkü günü birlik yaşıyorlar. Memleket bu şekilde yönetilemez. Bir tek hukukçu bile bunun anayasaya aykırı olmadığını söylemedi. 5 yargıcın hepsi de bunun anayasaya aykırı olduğunu söyledi, hepsi aynı görüşte.

Belediyelerin birleştirilmesine yönelik çalışma, 13’üncü gün hala daha imzalamadı. 2 gün kaldı.

Anayasa Mahkemesi, her şeye müdahale etmez zorunda bırakılmaz.

Savcılık, mahkemede yaptığı beyanda seçimin Haziran’da yapılmamasının anayasaya aykırı olmadığını söylemedi.”

“Bizim sorunumuz tarih değil, anayasayı ihlal etmeleri, çoğunluk otoritesi kurma hevesine kapılmaları”

“Böyle kaosa sürüklemeye ne gerek var? Belediyeleri iş yapabilir mi yapamaz mı kaosuna sokmaya ne gerek var? Anayasa ihlal ediliyor, Haziran geçildi. Bizimle konuşulmadan, 27 Kasım tarihi alındı. Bizim sorunumuz tarih değil, anayasayı ihlal etmeleri, çoğunluk otoritesi kurma hevesine kapılmaları.”

“Çok hata yapan UBP hükümetleri gördük. Ama eskileri mumla arattılar”

“Çok hata yapan UBP hükümetleri gördük. Ama eskileri mumla arattılar. Muhalefetle konuşacaksın. Memleket yönetmek maskaralık, ayın oyun değil. İhalesiz akaryakıt için yasa gücünde kararname yapılıyor sonra geri çekiliyor. Mahkemeler de bazı noktalarda çaresiz kalıyor. Akıl dışı yapı devam ederse işin içinden çıkılamayacak.”

“Haziran’dan sonra, bütün yerel yönetimler işgüder yerel yönetim konumuna geldi”

“Haziran’dan sonra, bütün yerel yönetimler işgüder yerel yönetim konumuna geldi. Görev süresi doldu. Anayasada belediye başkanlarının görev süresi 4 yıl. Sadece zaruri, idari günlük işler yapılabilir. İhaleye çıkmak gibi işleri yapamaz.”

“Genel başkanlıkta son dönem”

“Genel Başkanlıkta 3’üncü dönemim oldu. Başkanlık için son dönemim. Tüzüğe göre ara verip, devam edebiliriz. Ama ben düşünmüyorum. Pazartesi MYK toplanıyor, Genel Sekreter ve PM seçilecek. Genel sekreterlik için başvuru yok.”