Erhürman, Girne Belediyesi’nin yeni projelerini yerinde inceledi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Girne Belediyesi’nin sürdürdüğü projeleri yerinde inceledi. Girne Barış Parkı Projesi’ni, Kent Park Projesi’ni ve Kordonboyu Projesi’ni yerinde inceleme fırsatı yakalayan Erhürman’a Girne Belediye Başkanı Murat Şenkkul, milletvekilleri Fazilet Özdenefe ile Ceyhun Birinci de eşlik etti. Projelerin son durumuyla ilgili bilgi alan Erhürman, Girne Belediyesi’ni çalışmalarından dolayı kutladı.

Barış Parkı Projesi

Girne Belediyesi tarafından Barış Parkı’nda yeniden inşa edilecek 500 kişilik sosyal aktivite merkezi alanını ziyaret eden Erhürman, çalışmaları yerinde inceledi. Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, söz konusu alanın, düğün, tombala etkinliği ve buna benzer sosyal etkinlikler için kullanılabileceğini aktardı. Projenin ikinci etabında ise mevcut park alanının yenileceği ve yürüyüş yolu gibi eklemeler olacağı bildirildi.

Kent Parkı Projesi

Yaklaşık 40 dönüm arazi üzerine kurulacak olan Girne Kent Parkı Projesi içerisinde, sosyal tesis, yürüyüş alanları, dinlenme alanları ve çeşitli aktivite alanlarının yaratılacağı projeyi yerinde inceleme fırsatı yakalayan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, belediye yetkilileri ve ekiplerine kolaylıklar diledi.

Kordonboyu Projesi için start verildi

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul’un öncelikli projeleri arasında yer alan ‘Kordonboyu Yenileme Projesi’ için çalışmaların da başladığı aktarıldı. Antik Liman’nın yenilenmesi ve liman çevresindeki sokakların da eş zamanlı düzenlenmesine ek olarak, ‘Kordonboyu Yenileme Projesi’nin de tamamlanması ile Antik Liman’ın yeni çehresine kavuşmuş olacağı vurgulandı. Çalışmaları yerinde inceleyen CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, gelinen aşamayla ilgili bilgi aldı. Dome Otel ile Antik Liman girişi arasında hayat bulacak olan rekreasyon projesiyle, hem yerel halkın hem de turistlerin ihtiyaçlarına uygun bir sosyal alan oluşturmayı hedeflediklerini belirten Şenkul, yüzde yüz engelli erişimine sahip sosyal alanda, her yaş grubundan insanın rahatlıkla erişebileceği ve keyif alabileceği seyir teraslarının da yer aldığını vurguladı. Bölge halkının ihtiyaçlarını karşılayacak ek hizmetlerin de yer alacağı projede; dinlenme alanları, engelli araç park yeri gibi imkanlar sunulurken, sosyal alanın gündüz ve gece kullanıma uygun olması adına sürekli olarak, güvenlik kameraları ve kent güvenlik zabıtaları tarafından denetlenmesi planlanıyor.