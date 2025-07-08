Erhürman, GİKAD’ı ziyaret etti

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD) Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

GİKAD Başkanı İçim Kavuklu ve beraberindeki heyeti ziyaret eden Erhürman’a CTP Milletvekilleri Sıla Usar İncirli ile Fazilet Özdenefe de eşlik etti. Samimi bir ortamda gerçekleştirilen görüşmede Erhürman, GİKAD’ın yaptığı çalışmalarla ilgili bilgi edinme fırsatı buldu.