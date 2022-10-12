Erhürman: “Doğru dürüst yapılan bir iş var mı?!”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, ‘tamamlanamayan ihalelere’ işaret etti, “Doğru dürüst yapılan bir iş var mı?!” diye sordu…

KIB-TEK akaryakıt alımı ihalesi, 4.5-5G ihalesi, Güngör düzenli katı atık tesisi, Yeni Girne Hastanesi gibi ihaleleri örnek gösteren Erhürman, ‘milli havayolu’nun da kamuoyu ile paylaşılmadan raftan kalktığını anımsattı.

Erhürman’ın sosyal medya paylaşımı şöyle:

“1. 4.5-5G ihalesinde Rekabet Kurulu durdurma kararı verdi.

2. KIB-TEK akaryakıt alımı ihalesinde Rekabet Kurulu durdurma kararı verdi.

3. Güngör düzenli katı atık tesisi ihalesi iptal edildi.

4. Okullarda temizlik ihalesinde sözleşme Rekabet Kurulu'na itiraz yapılamadan imzalandı, ardından Rekabet Kurulu itirazlar üzerine iptal kararı verdi ama sözleşme uygulanmaya devam ediliyor.

5. Meşhur "milli hava yolu" iddialı açıklamalara karşın, nedeni kamuoyuyla paylaşılmadan rafa kalktı.

6. Yeni Girne Hastanesi ihalesinde belirsizlik devam ediyor.

An itibarıyla durum bu! Doğru dürüst yapılan bir iş var mı?!”