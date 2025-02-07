Erhürman, Dikmen Belediyesi’nin projelerini yerinde inceledi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi ile birlikte belediyenin yaptığı ve devam eden projeleri yerinde inceledi.

Erhürman ve Çelebi’ye, CTP Girne İlçe Başkanı ve Milletvekili Ongun Talat, Milletvekilleri Sıla Usar İncirli, Ceyhun Birinci, Fazilet Özdenefe ve Fikri Toros eşlik etti.

Belediyenin projeleriyle ilgili CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’a bilgi veren Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi, çalışmaya aynı kararlılıkla devam edeceklerinin altını çizdi.

İçme Suyu Hattı Yenileme Projesi, Kaldırım ve Alt Yapı Projeleri, İstinat Duvarı Projeleri ve Üst Yapı Projeleri gibi birçok projeyle ilgili bilgi alma fırsatı yakalayan Erhürman, Dikmen Belediyesi’ne bağlı muhtarlarla da bir araya geldi.

Erhürman ayrıca bölgeye kazandırılan Muhtarlık binaları ile parkları ve 15 Ağustos Şehitler Halı Sahası ve Tesis Binası Projelerini de yerinde inceledi.