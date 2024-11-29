Erhürman, Dalkan başkanlığındaki KTTB yönetimini kabul etti

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) Başkanı Dr. Ceyhun Dalkan ve beraberindeki heyeti kabul etti. Yeni seçilen KTTB Yönetim Kurulu üyelerinin de katıldığı görüşmede, Erhürman’a milletvekilleri Sıla Usar İncirli ile Filiz Besim eşlik etti.

KTTB heyetinden Dr. Figen İnce, Dr. Aysa Ayalı ve Dr. Cemal Mert’in de hazır bulunduğu toplantıda, sağlık alanında yaşanan sorunlar ele alındı ve çözüm önerileri üzerine istişarelerde bulunuldu.