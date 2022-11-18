Erhürman: Bu film kabak tadı verdi, neyse ki sonu geldi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, ÜstEL Hükümeti’nin icraatlarıyla ilgili verdiği tarihleri hatırlattı, hiçbirinin hayata geçmediğine değinerek, “Hava atmak da, atıp tutmak da, atıp tutarak gündem yaratmak da kolay! Bu ‘film’ kabak tadı verdi artık! Neyse ki sonu geldi” dedi.

Erhürman, “Oysa bugün havada değişen bir şey yok! Karada ise o günkü gibi bugün de gerçek gündem, insanlarımızın geçim sıkıntısı, yine elektrik, yine bu halkın gailesini çekmeyen "yönetenler"!” dedi.

“Bu ‘film’ kabak tadı verdi artık, neyse ki sonu geldi” şeklinde konuşan Erhürman’ın sosyal medya paylaşımı şöyle:

"Milli hava yolu şirketi kurulacak"..."15 Kasım'da Ercan Havalimanı açılacak"...

"15 Kasım'da Rusya'dan KKTC'ye direkt uçuş gerçekleştirilecek"...

Unuttuk bile değil mi?! Oysa o günlerde ne güzel gündem olmuştu! Hava atmak da, atıp tutmak da, atıp tutarak gündem yaratmak da kolay! Oysa bugün havada değişen bir şey yok! Karada ise o günkü gibi bugün de gerçek gündem, insanlarımızın geçim sıkıntısı, yine elektrik, yine bu halkın gailesini çekmeyen "yönetenler"!

Sonuç: Gerçek gündemin yanından bile geçmeden nutuk sallamaya devam! Bu "film" kabak tadı verdi artık! Neyse ki sonu geldi.