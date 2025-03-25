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Erhürman, BAY-SEN Yönetim Kurulu’nu kabul etti

Erhürman, BAY-SEN Yönetim Kurulu’nu kabul etti

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalışanları Sendikası’nın (BAY-SEN), geçtiğimiz hafta 23’üncü Olağan Genel Kurulu’nda seçilen yeni yönetim kurulunu kabul etti.

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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalışanları Sendikası’nın (BAY-SEN), geçtiğimiz hafta 23’üncü Olağan Genel Kurulu’nda seçilen yeni yönetim kurulunu kabul etti.

BAY-SEN Başkanı Salih Sakallı ve beraberindeki yönetim kurulu ile görüşen Erhürman, yeni yönetim kuruluna çalışmalarında başarılar diledi.

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