Erhürman: “Aynı risk Türkiye ile imzalanacak protokol konusunda karşımızda”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Hükümet’in gerekli çalışmayı yapmadan, kimseyle istişare etmeden alkollü içkilere getirdiği zam ve belediyeler reformu girişimi sonrası yaşananlara işaret etti, ‘aynı risk’in şimdi Türkiye ile imzalanacak protokolle karşımızda olduğuna vurgu yaptı.

Erhürman’ın paylaşımı şöyle:

“Hükumetin gerekli ön çalışmayı yapmadan, kimseyle istişare etmeden kararlaştırdığı elektrik, alkollü içki zammı ve "belediyeler reformu"nda yaşananları gördük. Şimdi aynı risk Türkiye ile imzalanacak protokol konusunda karşımızda.

Hatalardan ders çıkarmayı bilmemek, aynı hataları tekrarlamaktan başka işe yaramaz!”