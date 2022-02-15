Erhürman: “Alım gücünün korunması için ‘Euroya endeksleme’ şart”

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman ilaç, akaryakıt ve elektrik başta olmak üzere birçok ürüne yansıyan zamların dövizdeki hareketlenmelerden kaynaklandığına işaret etti, bu zamlardan dolayı Türk Lirası kazanan halkın alım gücünün de günden güne erdiğine vurgu yaptı.

Geçim derdinin seçimden sonra da devam ettiğini söyleyen Erhürman, “alım gücünün, öngörülebilirliğin, işletmelerin sermayesinin, emekçinin ve emek piyasasının korunması ‘Euro'ya endeksleme politikasından’ geçiyor” ifadelerini kullandı.

Erhürman’ın sosyal medya paylaşımı şöyle:

“Eczanelerde ilaç yok ve kısa bir süre sonra ilaca % 37.43 zam geliyor. Akaryakıtta okkalı bir zam daha kapıda. Elektrik zammı başta üreticiler olmak üzere herkesin uykularını kaçırıyor. Bunlar dışında da tükettiğimiz pek çok ürün her gün yavaş yavaş zamlanıyor.

Dövizdeki hareketlenmelerin zamların pek çoğu üzerinde etkisi var. Ama bizim gelirlerimiz Türk Lirası cinsinden olduğu için alım gücümüz her gün biraz daha eriyor. Seçim bitti ama geçim derdi büyüyerek devam ediyor. Ve kim ne derse desin alım gücünün, öngörülebilirliğin, işletmelerinin sermayesinin, emekçinin ve emek piyasasının korunması "euro'ya endeksleme politikası"ndan geçiyor!!!”