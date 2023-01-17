Erhan Arıklı’nın kardeşi: “Polise sesimi yükselttim, vizeyi 15 değil, 30 günlük verdiler”

ÜstEL Hükümeti’nin küçük ortağı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın kardeşi Ayhan Arıklı, bir tanıdığının vize süresini yükseltmek için polise fırça attığını, ardından da 15 gün isterken 30 gün uzatma aldıklarını anlattı.

Arıklı ayrıca, “Türkiye dostu UBP bu mu” diye de sordu. Ercan’dan 15 gün önce Kıbrıs’ın kuzeyine giriş yapan ve 15 günlük vizesi dolan ancak bu süreyi uzatmak isteyen bir tanıdığı için polise gittiğini anlatan Arıklı; polis çavuşu, subay ve muhaceret müdürü ile görüştüğünü, İçişleri Bakanı’nın talimatı gereği bu süreyi uzatamadığını söyledi.

Arıklı, yaşananlar üzerine polise “sesini yükselttiğini” belirtti, bu sayede vizenin 15 gün değil 1 ay uzatıldığını ifade etti. Arıklı, “Türkiye dostu UBP bu mu?” diye de sordu.

Arıklı, polise fırça atıp vize süresi yükselttiğini anlattığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Dün bir tanıdık yardım istedi.

Ercan’dan 15 gün önce giriş yapmış. 15 günlük vize verilmiş. Dönüş bileti var. Polis Genel Müdürlüğü’ne gitmiş. 15 gün daha vizesinin uzatılmasını istemiş yapmamışlar.

Beraber gittik sırası ile ilgili polis çavuşu ile görüştüm olmaz, subay uzatamayız, muhaceret müdürü ile görüştüm içişleri bakanının talimatı ile uzatma yetkimiz sınırlı dedi. Sesimi yükseltince 15 gün isterken 1 ay uzattılar.

Soruyorum, Türkiye dostu UBP bu mu...”