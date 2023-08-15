Ergüçlü’ye son veda…
Duayen Gazeteci Süleyman Ergüçlü bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. Ergüçlü için BRTK Kıbrıs Gazetesi ve Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği lokalinde anma töreni düzenlendi.
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Duayen Gazeteci Süleyman Ergüçlü bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. Ergüçlü için BRTK Kıbrıs Gazetesi ve Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği lokalinde anma töreni düzenlendi.
Duayen gazeteci için düzenlenen anma törenlerinde duygu dolu anlar yaşandı.
Ergüçlü, öğle saatlerinde İsmail Safa Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Lefkoşa Mezarlığı’nda toprağa verilecek.
Ergüçlü, dün sabah saatlerinde yaşama veda etmişti.
Fotoğraflar: Serap Şahin
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