Gazeteci Süleyman Ergüçlü’nün yeni kitabı “Ben Bencilim” yayımlandı.

Denemeler ve şiirlerden oluşan Ben Bencilim, Cyprus Printing Global’de basıldı. Kitabın, editörlüğünü Serkan Soyalan, sayfa düzeni ve kapak tasarımını da Cemal İnce yaptı.

Okuyucuyu Ergüçlü’nün iç dünyasında yolculuğa çıkaran kitap, tüm kitapçılarda satışa sunuldu.