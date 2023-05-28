Erdoğan'ın seçimin ardından ilk konuşması: Bunlar LGBT'ci

Resmi olmayan sonuçlara göre Türkiye'deki ikinci tur Cumhurbaşkanı seçimini kazanan Tayyip Erdoğan, sürecin ardından yaptığı ilk konuşmasında LGBT bireyleri hedef aldı.

Millet İttifakı'nın bileşenlerine yönelik "Bunlar LGBT'ci" diyen Erdoğan, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Bu CHP LGBT'ci midir? Bu HDP, bu İYİ Parti? Yanında bazı ufaklıklar var, onlar? Peki AK Parti'ye, MHPye, Cumhur İttifakı'nın diğer üyelerine LGBT sızabilir mi? Her seçim bizim için yeniden doğuştur. Bizde aile kutsaldır, kimse dil uzatamaz. Kadına şiddet yasaktır, haramdır, kimse tevessül edemez. Ümüğünü sıkarız."