Erdoğan’ın kuzeye ziyareti BM’ye şikâyet edildi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 15 Kasım sebebiyle KKTC’ye bugün gerçekleştirdiği ziyaret Kıbrıs Cumhuriyeti tarafından BM’ye şikâyet edildi.

Alithia ve diğer gazeteler, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün KKTC’ye ve bir bölümü açılan Maraş’a gerçekleştireceği ziyarete geniş yer verirken, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin bu ziyareti BM’ye şikâyet ettiğini yazdılar.

Gazete: “Üçüncü Atilla Bugün Maraş’ta Piknikte – Erdoğan Sekiz Bakan Eşliğinde Geliyor – Benzeri Olmayan Kışkırtma” başlıkları altında verdiği haberinde, Başkanlık Sarayı’ndan yapılan açıklamada, “Erdoğan’ın KKTC ziyareti ve kapalı bölge Maraş’a gidişinin BM Güvenlik Konseyi’nin 550 ve 789 sayılı kararlarına aykırı” olduğunun savunulduğunu yazdı.

Habere göre söz konusu açıklamada, Erdoğan’ın ziyaretinin yasadışı olduğu iddiasında bulunulurken, ziyaretin, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs sorununun çözümü müzakerelerinin yeniden başlaması için gerekli olan iyi ortamı da baltaladığı iddia edildi.

Açıklamada ayrıca, “Türkiye ve KKTC’nin bu eylemlerinin” BM Genel Sekreteri, AB üyesi ülkelerin başkanları ve AB kurumlarına şikâyet edildiği vurgulandı.

Gazete, güneydeki siyasi partilerinin de dün yaptıkları açıklamalarda Erdoğan’ın KKTC ziyaretini kınadıklarını aktardı.

Habere göre DİSİ, AKEL, EDEK, Vatandaşlar İttifakı, Ekologlar ve Çevreciler ile Dayanışma Hareketi’nin açıklamalarında Erdoğan’ın ziyareti “kışkırtıcı bir eylem” şeklinde nitelendirilerek kınandı.

Fileleftheros Gazetesi ise; “Maraş’ta Kutlama – Bölgeye “Sultanvari” Giriş, Türkler Umutsuzca Törene

Diğer gazeteler ise Erdoğan’ın KKTC ve Maraş ziyaretlerini şu başlıklarla yansıttılar:

Haravgi: “Erdoğan’ın Maraş’taki Pikniğine Kınama”.

Kathimerini: “Esaret Altındaki Bir Kente Çiçek Ekme Komedisi”.

Simerini: “Bugün Maraş’ın Kutsal Topraklarını Piknik İçin İşgal Ediyor – Çek Git Tayyip”.

Politis: “Erdoğan’ın Maraş’taki Pikniği ve Sonrası – İyi, Kötü, Çirkin Tayyip”.