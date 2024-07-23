“Erdoğan’ın kendi ülkesindeki destekçilerini memnun etmesi gerekiyordu”

“Erdoğan’ın iki devletli çözüme ilişkin açıklamalarının sebebi, Türkiye’nin tezlerinin uluslararası toplum tarafından kabul görmüyor olmasının yarattığı acizlik” “Erdoğan ne derse desin Türkiye, 50 yıl sonra bile, uluslararası toplumun gözünde, AB üyesi bir ülkenin toprağının yüzde 37’sini işgal eden ülke konumundadır”

Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarının Türkiye’nin “iç siyasetine yönelik olduğunu” söyledi.

Politis ve diğer gazeteler, Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis’in önceki gün yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarına yanıt verdiğini yazdılar.

Habere göre Hristodulidis, “Erdoğan’ın iki devletli çözüme ilişkin açıklamalarının sebebinin Türkiye’nin tezlerinin uluslararası toplum tarafından kabul görmüyor olmasının yarattığı acizlik olduğu” iddiasında bulundu.

Erdoğan’ın açıklamalarını, Türkiye’nin Kıbrıs’a yönelik yaptığı askeri müdahalenin yıldönümüne yönelik yaptığını vurgulayan Hristodulidis; “Farklı bir şey beklemiyordum. Kendi ülkesindeki destekçilerini de memnun etmesi gerekiyordu” şeklinde konuştu.

Hristodulidis: “Erdoğan ne derse desin Türkiye, 50 yıl sonra bile, uluslararası toplumun gözünde, AB üyesi bir ülkenin toprağının yüzde 37’sini işgal eden ülke konumundadır” dedi.

Kıbrıs sorununun çözüm şekli konusunda ne Kıbrıs Rum tarafı, ne de uluslararası toplum için farklı bir çözüm temelinin söz konusu olamayacağını söyleyen Hristodulidis, 2024 yılında kamuoyu önünde dile getirilen bu tür tehditlerin güçsüzlük göstergesinden başka bir şey olmadığını öne sürdü.

Gazete, Hristodulidis’in önceki günkü açıklamasında dile getirdiği “cesur kararlar” ifadesine de açıklık getirdiğini ve “cesur kararların, ülkeyi yeniden birleştirmek adına sadece sözde kalan eylemler değil, eylemlerin fiiliyata dökülmesi anlamına geldiğini” söylediğini aktardı.

Hristodulidis’in üçlü bir görüşme ihtimaline değindiğini ve Türkiye’nin istediği şekilde; İngiltere’nin olmadığı dörtlü bir konferansı ise kabul etmediklerini vurguladığını yazan gazete, Kıbrıs sorununun çözümü için ellerinden geleni yapacaklarını ancak Türkiye’nin de iş günü kargoya birliğine ihtiyaç olduğunu vurguladığını belirtti.

Hristodulidis: “Kıbrıslı Türklere ve Türkiye’ye birçok olumlu mesaj gönderdik. Bu mesajların hayata geçirilmeleri veya başka gelişmelere dönüşmeleri ise onlara bağlıdır” şeklinde konuştu.

Yeni Güven Yaratıcı Önlemler (GYÖ) açıklamayı düşünüp düşünmediği şeklindeki bir soruya ise Hristodulidis, hem Kıbrıs sorununun özü hem de GYÖ’lere ilişkin birçok fikir üzerinde çalışmakta olduğu, yaşanan gelişmelere göre hareket edeceği ve Türkiye’nin karşılık vermesi durumunda olumlu gelişmelerin yaşanabileceği yanıtını verdi.

Yerapetridis: “Kıbrıs sorununda hareketlilik yaşanacağını hissediyorum”

Gazete bir diğer haberinde ise, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetridis’in önceki gün Yunan medyasına yaptığı açıklamada, “Kıbrıs sorununda hareketlilik yaşanacağını hissettiğini” söylediğini yazdı.

Habere göre Yerapetridis, Kıbrıs sorununun uluslararası toplumun ve BM’nin öncelikleri arasına girmesine sebep olan bir dizi gelişme gerçekleştiğini ve Kıbrıs sorununun artık BM Genel Sekreteri’nin kişisel ilgisine haiz olduğunu belirterek Kıbrıs sorununda hareketlilik yaşanacağına dair bir his taşıdığını ifade etti.

Kıbrıs sorununun AB için de öncelik teşkil ettiğini öne süren Yerapetridis, uluslararası alanda mevcut ilginin yanı sıra Türk-Yunan ilişkilerinde de iyileşme olduğunu, bu durumun da Kıbrıs sorununun çözümünün faydasına olacağını ifade etti.

Yerapetridis, kabul edilebilir ve faydalı bir çözüme ulaşılması için müdahil tarafların müzakere etmeleri gerektiğini belirterek “Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanı ile Kıbrıslı Türklerin lideri BM çatısı altında müzakere gerçekleştirmelidirler” şeklinde konuştu.

Yerapetridis ayrıca, istenmesi halinde katkı koymaya hazır olduklarını da sözlerine ekledi.