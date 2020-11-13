Erdoğan’ı takip için PCR testi

Sağlık Bakanlığı, törenler ve Maraş için ülkeye gelecek olan TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takibini yapacak olan basın mensuplarının PCR testi yaptırması gerektiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada bu testlerin ücretsiz olacağı ve bugün sonuna dek yapılması gerektiği ifade edildi.

Açıklamada;

“TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı’nda KKTC’de katılacağı törenler ve açılışları takip edecek olan basın mensupları basın kartları ve çalıştıkları medya kurumlarını belirterek, ücretsiz olarak Yeni Acil Durum (Pandemi) Hastanesi'nde PCR testlerini yaptırabilirler. Testlerin bugün saat 16.00'ya kadar yapılması gerekmektedir” denildi.