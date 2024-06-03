"Erdoğan yıllar sonra 'çözüm' kelimesini yeniden kullandı"

Türkiye'nin öncü gazetecilerinden Erdal Güven, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Mağusa İlçesi'nin " Mağusalı Sohbetler" etkinliğinde, Türkiye'nin Kıbrıs sorunu konusunda 2-3 ay öncesine göre ufak tefek hareketlere başladığını, "bir egzersizin" ortada olduğunu söyledi. Erdal Güven, "Çözüm süreci tekrar başlar mı?" diye sorulursa, buna 2-3 ay öncesine göre daha az karamsarım diyebilirim şeklinde konuştu. Ankara'da Erdoğan- Miçotakis görüşmesinin ardından yapılan basın açıklamasında Erdoğan'ın yıllar sonra Kıbrıs için "çözüm" kelimesini yeniden kullandığına dikkat çeken Güven, Erdoğan'ın bu açıklamasında ilk kez" iki devletten" bahsetmediğinin de vurguladı.

“Türkiye'de yerel seçimlerden, dış politikaya ve Türkiye nereye gidiyor?” konularının işlendiği etkinlikte, deneyimli gazeteci Erdal Güven, görüşlerini aktardı, katılımcıların sorularını yanıtladı. Etkinlik, CTP Mağusa İlçe Binası'nda gerçekleştirilirken, CTP Genel Sekreteri ve Mağusa Milletvekili Asım Akansoy, CTP milletvekilleri Teberrüken Uluçay, Erkut Şahali, Şifa Çolakoğlu, Gazimağusa Belediye Başkanı Dr. Süleyman Uluçay, CTP Mağusa İlçe Başkanı Oktay Kayalp, CTP Kadın Örgütü Mağusa İlçe Başkanı Mine Karaca ile bazı CTP ilçe yöneticileriyle, belediye meclis üyeleri katıldı. CTP Mağusa İlçesi Başkanı Oktay Kayalp, yaptığı açılış konuşmasında etkinliklerine katılan gazeteci Erdal Güven'e teşekkür etti ve etkinlikle ilgili bilgiler paylaştı.

Güven: Yerel seçimlerde aday profili ve hayat pahalılığı etkili oldu

Gazeteci Erdal Güven, Türkiye'de yerel seçim sonuçlarının birçok kesim için sürpriz olduğunu, Türkiye'de böyle bir değişimin beklenmediğini söyledi. Yerel seçimlerde kısa süre önce yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonuçlarına aksi sonuçlar doğuran yerel seçimlerde yaşanan değişimin tek bir yanıtı olmadığını kaydeden Güven, örneğin Adıyaman ve Kastamonu'da CHP yönüne yaşanan değişime herkesin şaşırdığını, muhafazakar oyların çok fazla olduğu İstanbul Fatih'te CHP'nin seçimi kaybetmesine rağmen yüzde 45 oy bandına çıkmasının büyük başarı olduğunu belirtti. Erdal Güven, CHP'nin yerel seçimlerde başarısının 2 temel unsuru olduğunu, bunlardan birinin aday profilleri, diğerinin de ekonomik sıkıntılardan kaynaklı iktidar partisine bir uyarı vermek için olduğunu düşündüğünü ifade etti.

Türkiye'de yerel seçimlerden sonra siyasette bir yumuşama gözlemlense de, saha da bir yumuşama olmadığını söyleyen Güven, konuşmasına şöyle devam etti: "Kavala, Demirtaş ve son olarak da Can Atalay hadiseleri var. Salıverilirler mi düye düşünüldü. Kavala'nın mahkeme heyeti değişti. Ama bu sanılanın aksine rutin bir değişiklikti. Mahkeme heyeti bu kez oy çokluğuyla değil, oy birliğiyle salıverilmesini red etti. Kobani Davası'nda Demirtaş'a 42 yıl hapis cezası çıktı. Bunlar iç mesele gibi görünüyor ama değil. Dış temsilciler bu konularda ne olacağını hep merak ediyorlar. Tüm bunlar Türkiye'nin dış politkasının ne olduğu ile ilgili emarelerdir".

“Kıbrıs sorununda birtakım hareketlenmeler var”

Erdal Güven, Kıbrıs meselesindeki gelişmelerle ilgili görüşlerinde, Ankara'daki Erdoğan- Miçotakis görüşmesinin ardından, Erdoğan'ın açıklamasında ilk kez "iki devletten" bahsetmediğini ve yıllar sonra ilk kez " çözüm" kelimesinin ağzından çıktığına vurgu yaptı. Türkiye'nin Kıbrıs sorunu konusunda 2-3 ay öncesine göre ufak tefek hareketlere başladığını, "bir egzersizin" ortada olduğunu anlatan Güven, " çözüm süreci tekrar başlar mı diye sorulursa buna 2-3 ay öncesine göre daha az karamsarım diyebilirim. Birtakım hareketlenmeler var. Ama bu hareketlenmeleri nereye gider bilemiyorum" dedi. Erdal Güven, Erdoğan'ın ne yapacağı tahmin edilmeyen bir lider olduğunu, " görüşmem" dedikleriyle, daha sonra birlikte fotoğraf çekildiğini ifade etti ve " olumlu anlamda düşündüğümde Erdoğan'ın Kıbrıs sorununda bu dönüşü yapabilecek gücü ve ikna kabiliyeti hala çok var" diye konuştu.