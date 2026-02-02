Erdoğan ve Mitsotakis yaklaşık iki yıl aradan sonra görüşüyor

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Kiriakos Mitsotakis, uzun bir aranın ardından önümüzdeki hafta bir araya gelecek.

Yunanistan’da yayınlanan Kathimerini Gazetesi’ne göre, iki ülke arasında var olan karasular ve kıta sahanlığı gibi önemli bölgesel anlaşmazlıkların ele alınmasının beklendiği görüşme, 11 veya 13 Şubat’ta, Ankara’da gerçekleştirilecek.

İkili, sonuncusu Mayıs 2024’te düzenlenen Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi toplantısı kapsamında görüşecek.

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan geçtiğimiz ay, Erdoğan ve Mitsotakis arasında yapılacak görüşmeyi duyurduğu açıklamasında, bölgesel anlaşmazlıkları çözme ve ilişkileri geliştirme vurgusu yapmıştı.

Türkiye'nin amacının Ege Denizi'ndeki sorunlara kalıcı bir çözüm getirmek olduğunu söyleyen Fidan, özellikle karasuları ve kıta sahanlığı gibi konulara işaret etmiş, bu konuların çözümüne odaklanmak gerektiğini belirtmişti.

Fidan, “Ege sorunu, karasuları, kıta sahanlığı gibi konuları kalıcı olarak çözelim, daha geniş kapsamlı dış politika meselelerini beklemeye alalım” demişti.

İki NATO müttefiki olan Türkiye ve Yunanistan, Ege Denizi’ndeki kıta sahanlıkları konusunda çakışan hak iddiaları, önemli enerji rezervlerinin bulunduğuna inanılan Doğu Akdeniz’deki deniz sahaları, Ege'deki bazı adaların statüsü ve Kıbrıs gibi konularda on yıllardır süren anlaşmazlıklar yaşıyor.