Erdoğan ve Anastasiadis birlikte aile fotoğrafında

Avrupa Siyasi Topluluğu'nun Çekya'nın başkenti Prag'daki toplantısının ardından çekilen aile fotoğrafında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis birlikte yer aldı.

Bir süre önce Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda "KKTC'yi tanıyınız" çağrısı yapan Erdoğan, bu çağrıyı Avrupa Siyasi Topluluğu'nun toplantısında yinelemezken, Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ile aynı aile fotoğrafı içerisinde görüntülendi.

44 davetli Avrupa ülkesinden 43'ü lider düzeyinde temsiliyetin olduğu toplantıda pekçok diplomatik görüşme oldu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un mayıs ayında yaptığı öneriyle düzenlenen toplantıya 27 Avrupa Birliği (AB) ülkesinin yanı sıra Avrupa kıtasından 17 ülke davet edilmişti. Toplantıya sadece Rusya ve Belarus davet edilmedi.

Özellikle Ukrayna'daki savaşın etkilerinin ele alındığı zirvede, barış ve güvenlik ile enerji, iklim ve ekonomi konulu oturumlar düzenlendi.