Erdoğan, “sıcaklardan” dolayı Kıbrıs’a 19 Temmuz’da gelebilir

Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 1974 askeri harekatının 50’nci yılı kapsamında Kıbrıs’ın kuzeyine yapacağı ziyareti, Ersin Tatar’ın teklifi ve “Kıbrıs sıcakları” nedeniyle 19 Temmuz’a çekebileceğini açıkladı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Kazakistan ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilere açıklamada bulundu, soruları yanıtladı.

Erdoğan, “Kıbrıs'a belki bir gün önceden gitme durumumuz olabilir” diyerek, “Malum 20 Temmuz'da Kuzey Kıbrıs'ta kavurucu bir sıcak oluyor. Kavurucu sıcakta Kıbrıs'taki kardeşlerimiz de bir yere kadar tahammül edebiliyorlar. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar 'Bir gün önceden gelinse de geceyi burada geçirseler ve sabah saat 09.00 gibi törenleri yapsak' diye bir teklifle geldi. Biz de 'Uygundur.' dedik. Şimdi kendimizi ona göre hazırlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, 1974 harekâtının 50’nci yılında yapılacak törenlere CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i davetine ilişkin, "Kendilerine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne birlikte gitme teklifimizi bir kere yaptık. Bizim bu teklifimiz sonrası kendi uçaklarıyla gideceklerini açıkladılar. Biz bu noktada KKTC'ye MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile gideriz.” açıklamasında bulundu.