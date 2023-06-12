Erdoğan Kıbrıs'ta

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk resmi yurt dışı ziyaretini Kıbrıs’a yapıyor.

Bu amaçla Kıbrıs’a gelen Erdoğan’ı, Ercan Havalimanında askeri tören eşliğinde Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar karşıladı.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı karşılamaya, Meclis Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, bakanlar ve diğer yetkililer katıldı. Vatandaşlar da Kıbrıs’ı ziyaret eden Erdoğan’ı görebilmek için Ercan Havalimanı ve güzergah üzerinde pankartlarla yer aldı.

Saat 14.00'de Cumhurbaşkanlığı'nda

Saat 14.00'de Cumhurbaşkanlığı'na gelen Erdoğan törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanlığı'ndaki töreninde UBP-DP-YDP Hükümeti bakanları da tam kadro hazır bulundu.

Erdoğan'ı karşılayanlar arasında Taş Yapı'nın sahibi Emrullah Turanlı'nın da olması dikkat çekti.

Cumhurbaşkanlığı binası önünde bir grup kalabalık, "Reis Baba" diye bağırarak, Erdoğan'a sesleniyor.

Ortak basın açıklaması

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar görüşme gerçekleştirecek. Görüşmenin ardından Cumhurbaşkanlığı'nda ortak basın toplantısı yapılacak.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından verilen bilgiye göre, “Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kıbrıs ziyaretinde; ikili münasebetlere dair tüm kulvarlarda atılacak adımlar hakkında fikir teatisinde bulunulacak, Ada'da yaşanan gelişmeler bölgesel ve küresel boyutlarıyla ayrıntılı şekilde” ele alınacak.

Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de eşlik ediyor.