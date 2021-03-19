Erdoğan: "Kıbrıs meselesinde artık gerçekçi ve yeni seçeneklerin tartışılması gerekiyor"

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kıbrıs meselesinde başarısızlığı kanıtlanmış modellerin adadaki taraflara dikte edilmesi yerine artık gerçekçi ve yeni seçeneklerin tartışılması gerektiğini" söyledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile videokonferans görüşmesinde, Türkiye-AB ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik hususlar ele alındı, salgınla mücadelede atılacak ortak adımlar ve bölgesel meseleler değerlendirildi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından Erdoğan'ın AB Komisyonu Başkanı Leyen ve AB Konseyi Başkanı Michel ile üçlü videokonferans görüşmesine ilişkin açıklama yapıldı.

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu Akdeniz ve Ege'de istikrar ve iş birliğinden yana olan Türkiye'nin bu çerçevede attığı yapıcı adımlara değinerek, "Yunanistan ve Kıbrıslı Rumlar tüm kışkırtmalarına ve mütecaviz eylemlerine rağmen bu tutumu muhafaza ediyoruz" dedi.

Çözümün masada bulunması gerektiğine ve bunun yolunun diyalogdan geçtiğine inandıklarını da belirten Erdoğan, Kıbrıs meselesinde başarısızlığı kanıtlanmış modellerin adadaki taraflara dikte edilmesi yerine artık gerçekçi ve yeni seçeneklerin tartışılması gerektiğini söyledi.

Doğu Akdeniz konulu uluslararası konferans teklifini yineleyen TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, "AB Zirvesi'nin birlik dayanışması bahanesiyle Rum ve Yunan ikilisi tarafından suistimal edilmesine izin verilmemesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.