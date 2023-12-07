Erdoğan “iki ayrı devlet” demedi, Miçotakis “federal çözüme” işaret etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, gerçekleştirdikleri görüşmelerin ardından basın toplantısı düzenledi; Miçotakis Kıbrıs sorunuyla ilgili “BM Güvenlik Konseyi kararlarına” atıfta bulundu, Erdoğan ise “İki ayrı devlet” tezinden söz etmedi.

Basın toplantısında, her iki lider de kendi ülkeleri arasındaki dostluğa ve yeni işbirliklerine işaret etti.

Erdoğan ve Miçotakis’in gündeminde Kıbrıs sorunu da yer aldı.

Miçotakis düzenlenen basın toplantısında, "Kıbrıs konusunda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararları bizim için çok önemli. Kıbrıs konusunda gelişmeler bu doğrultuda olmalıdır" ifadelerini kullandı.

Erdoğan ise, "Kıbrıs meselesinin adadaki gerçekler temelinde adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüme kavuşturumlası tüm bölgenin yararına olacak" dedi.

Erdoğan’ın “iki devletli çözüm” tezinden söz etmemesi dikkat çekti

BBC, söz konusu habere, “Ankara-Atina arasındaki havanın yumuşamasının Kıbrıs sorununa olumlu yansıması öngörülüyor” yorumunu kattı.