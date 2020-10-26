Erdoğan: “Federasyon seçeneği zaman kaybı”

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ortak basın toplantısı düzenliyor.

Erdoğan, “Artık mevcut parametrelerle bir yere varılamayacağını görülmesi gerekiyor”

Ersin Tatar’ı Türkiye’de misafir etmekten memnuniyet duyduğunu belirten Erdoğan, zaferi nedeniyle tebrik etti.

Seçimlerin şeffaflık ve siyasi olgunluk ortamında gerçekleştiğini söyleyen Erdoğan, eş güdümle çalışılacağını belirtti.

Kıbrıs meselesinde önümüzdeki dönemde atılabilecek adımları değerlendirdiklerini belirten TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, çözüm için sade Kıbrıs Türk tarafının adım atmasını yeterli olmadığını söyledi.

Müzakerelerin başarısız olmasının nedeninin de Rum tarafının bu tavrı olduğunu savunan Erdoğan, “Artık mevcut parametrelerle bir yere varılamayacağını görülmesi gerekiyor” dedi. Kıbrıs’ta iki ayrı halk ve iki ayrı devletin şu anda zaten olduğunu söyleyen Erdoğan, gelinen noktada federasyon seçeneğinin zaman kaybı olacağı görüşünü belirtti, iki devletli çözümün masaya gelmesi gerektiğini savundu.

Doğu Akdeniz’deki gerilimin müsebbibinin ‘Rum- Yunan ikilisi’ olduğunu savunan Erdoğan, “Bu oyun artık bozulmuştur” dedi. Türkiye’nin KKTC’nin ekonomik, diplomatik gelişmesi için her türlü çabayı göstereceğini kaydeden Erdoğan, Türkiye’nin desteğinin, gönül bağı ve kader birlikteliğinden kaynaklandığını söyledi. “Daha güzel günlere birlikte ilerleyeceğiz” diyen Erdoğan, Tatar’ı yeniden tebrik etti.