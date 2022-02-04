Erdoğan: Doğu Akdeniz'de Kuzey Kıbrıs'taki Türklerin de hakları var

Türkiye Cumhuriyeti (TC) Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna geriliminin üst seviyeye çıktığı süreçte Kiev'e kritik bir ziyaret yaptı. Erdoğan, ziyaret dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Rusya lideri Putin ile de yapacağı görüşmeyi hatırlatan TC Cumhurbaşkanı, liderler düzeyinde üçlü görüşmenin yeni bir süreci başlatabileceğine işaret etti. Erdoğan, ''Arabulucu sıfatı yüklenirse, bu işin içine gireriz'' dedi.

Doğu Akdeniz’deki gelişmeler ve ABD’nin EastMed projesinden desteğini çekmesinin Türkiye üzerindeki etkilerine ilişkin bir soruya da cevap veren Erdoğan, “Bana göre ABD beklediğini bulamadığı için ve bu işi mali noktada ekonomik bulmadığı için, buradan çekilmek durumunda kaldı. Yoksa ekonomik neticeyi bulmuş olsa ABD buradan çekilmezdi. Biz ise bölgede ne diyoruz? Burada Kuzey Kıbrıs'taki Türklerin hakları var. Bu haklar için de biz adımlar atıyoruz. Bizim şu anda 3 tane sondaj gemimiz var, 4'üncüyü aldık. 2 tane de sismik araştırma gemimiz var. Bunların şu anda çalışma alanlarını belirledik. İşte bir kısmı Karadeniz'de çalışıyor, bir kısmı da bundan böyle Akdeniz'de çalışmalarını sürdürecek. Tabi kendi gemilerimiz olması hasebiyle bunlar bizim maliyetlerimizi ciddi manada düşürüyor” dedi.