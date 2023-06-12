Erdoğan: “Derinya’da 1192 adet konut inşaatı”

Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar ile TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan görüşmesinde; ekonomik protokollerde defalarca gündeme gelen konular yeniden gün yüzüne çıktı.

Türkiye’den kablo ile elektriğin gelmesi, Derinya’ya 1192 adet konut yapılması, 500 yataklı hastane ihalesine çıkılması ve Ercan Havaalanı yeni pistinin 20 Temmuz’da açılması dillendirildi.

Erdoğan, açılışı sürekli ertelenen Ercan Havaalanı'nın yeni pistindeki eksiklerin giderilmesi 'talimatını' verdi, bu konudaki öfkesini gizlemedi.

Hayata geçirilmesi planlanan projelerin, Cumhurbaşkanlığı makamındaki Tatar yerine TC Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanması dikkat çekti.

Basın toplantısında, TC Cumhurbaşkanlığı seçiminde AKP’nin kullandığı “Türkiye yüzyılı” ifadelerinin Tatar tarafından kullanılması öne çıktı.

Basın toplantısında sadece TAK ve TRT muhabirlerine birer soru hakkın tanındı.

Erdoğan'dan yeni tarih: Ercan yeni pisti 20 Temmuz’da açılacak

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TC’den kablo yoluyla elektrik gelmesini değerlendirildiğini söyledi, “Bu adımla elektrik kesintileri gibi sorun kalmayacak” dedi.

Erdoğan, Tatar ile yaptıkları görüşmede Kıbrıs meselesi ve Doğu Akdeniz’e ilişkin mevcut durumu değerlendirdiklerini de kaydetti.

“Kimsenin 50 sene daha kaybetmeye tahammülü yoktur” diyen Erdoğan, müzakere masasına ‘KKTC’nin tanınması’ şartıyla geri dönüleceğini açıkladı.

Erdoğan, “Kıbrıs adası ve etrafındaki hidrokarbon kaynaklarının paylaşımı için KKTC’nin sunduğu öneriler hala masada” diyerek, garantör ülke olarak diyaloga öncelik verdiklerini söyledi.

KKTC’ye yönelik katkıların devam edeceğini belirten Erdoğan, Derinya’da 1192 adet konut inşaatına başlanacağını duyurdu.

Erdoğan, Lefkoşa’ya 500 yataklı hastane ihalesine de yakında çıkılacağını açıkladı.

Erdoğan, Ercan Havaalanı’nın yeni pistinin açılışına yönelik tarih de vererek, “Havaalanının eksiklerinin suretle giderilerek, 20 Temmuz’da buraya inmeyi planlıyorum. 20 Temmuz’da görüşmek üzere…” dedi.

Tatar: Bu saatten sonra eskiye dönemeyiz

Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar, görevde olduğu 2.5 yıllık sürede Kıbrıs’ta çok büyük mesafeler kazanıldığını savundu.

Tatar, yeni siyaseti sonuna kadar sürdürmenin kararlığı içinde olduğunu belirtti, “Bu saatten sonra eskiye dönemeyiz. Tüm dünyaya bunu anlatmış durumdayız” şeklinde konuştu.

“Resmi müzakerelere geçemiyoruz” diyen Tatar, “Yapıcı önerilerle karşı tarafı uyarıyoruz. Egemenlik zemininde, yapısal ve iki tarafın işbirliği ile iki tarafın yararına olacak işbirliğine varız” dedi.

Tatar, seçimin ardından TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘büyük bir zafer kazandığını’ da söyledi, ilk ziyaretini Kıbrıs’a yapmasının çok anlamlı olduğunu dile getirdi.