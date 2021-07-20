Tatar-Erdoğan görüşmesi sona erdi

20 Temmuz 1974 yılında Türkiye'nin adaya yaptığı askeri müdahalenin 47. yıl dönümü nedeniyle adada bulunan TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’ndaki törenin ardından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı’ndaki görüşme sona erdi. 1 saati aşkın süren toplantıya Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Başkan Vekili Celal Adan ve MHP lideri Devlet Bahçeli de katılmıştı.