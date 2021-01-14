Erdoğan Coronavirüs aşısı yaptırdı
TC Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Şehir Hastanesi'nde Covid-19 aşısı yaptırdı.
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TC Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Şehir Hastanesi'nde Covid-19 aşısı yaptırdı.
Erdoğan, Telegram kanalından yaptığı ilk açıklamada "Ben de aşı oldum... :)" mesajını paylaştı.
AKP Sözcüsü Ömer Çelik, "Önderlik etmek ve teşvik etmek için Sayın Cumhurbaşkanımız toplantımızdan sonra aşı olacaklardır" demişti. Açıklamanın ardından Erdoğan, Coronavirüs aşısını yaptırmak üzere Ankara Şehir Hastanesi'ne gitti.
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