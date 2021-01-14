Erdoğan Coronavirüs aşısı yaptırdı

TC Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Şehir Hastanesi'nde Covid-19 aşısı yaptırdı.

Erdoğan, Telegram kanalından yaptığı ilk açıklamada "Ben de aşı oldum... :)" mesajını paylaştı.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, "Önderlik etmek ve teşvik etmek için Sayın Cumhurbaşkanımız toplantımızdan sonra aşı olacaklardır" demişti. Açıklamanın ardından Erdoğan, Coronavirüs aşısını yaptırmak üzere Ankara Şehir Hastanesi'ne gitti.