TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi binalarının açılış töreninde konuştu, Erdoğan, “Bugün bu topraklara bir mühür daha vuruyoruz. Kıbrıs Türk halkına muhteşem bir eser daha kazandırıyoruz.” dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Bugün bir kez daha KKTC'de bulunmaktan memnuniyet duyuyorum. Bu eser şölenine, bu tarihî ana tanıklık eden siz kıymetli kardeşlerimize hoş geldiniz, diyorum. Büyük bir coşku ve heyecan içindeyiz. Bugün Bu topraklara bir mühür daha vuruyoruz. Kıbrıs Türk halkına bir eser daha kazandırıyoruz.

Burada sıradan bir açılış töreni gerçekleştirmiyoruz. Aynı zamanda irademizi, azmimizi, hürriyet sevdamızı da ilan ediyoruz. Cumhuriyet Yerleşkesi projemiz Kıbrıs'ın gurur kaynaklarından biridir.

"Yeni başarılar, eserler inşa edeceğiz"

475 bin metrekarelik bir alanda Cumhurbaşkanlığı binasına, Cumhuriyet Meclisi'ne, Yüksek Mahkeme'ye ve Millet Bahçesi'ne ev sahipliği yapacak. İlk etapta Cumhurbaşkanlığı binası ile Cumhuriyet Meclisi'nin açılışını bugün gerçekleştiriyoruz. İnşallah daha sonra Millet Bahçesi, Millet Camiisi ile Yüksek Mahkeme binalarını da hizmete alacağız.

KKTC'nin artan itibarına yakışan bir eseri Lefkoşa'ya kazandırmış olacağız.

Cumhuriyet Yerleşkesi, Kıbrıs Türk halkının kararlılığının sembolüdür. Burası aynı zamanda haksızlık ve hukuksuzluklar karşısında bir devletin var olma iradesinin tezahürüdür. Türkiye ve KKTC'mizin de kader ortaklığının göstergesidir. İnşallah yeni başarılar, eserler inşa edeceğiz.

"Her alanda desteğimiz devam edecek"

İstiklal ve istikbal mücadelemizi daha güçlü bir şekilde devam ettireceğiz. Kardeşliğimizi bozmaya, aramızı açmaya, bu bereketli topraklara barış ve huzur yerine nefret tohumları ekmeye çalışanlar başarılı olamayacak. Yerleşkenin Kıbrıs Türk'ünü daha ileriye taşıyacak kararlara ev sahipliği yapacağına inanıyorum. Sevginiz, ahde vefanız için her birinize teşekkür ediyorum.

Türkiye'nin dün olduğu gibi bugün ve yarın da ihtiyaç duyacağınız her anda daima yanınızda olacağını bilmenizi isterim. Türk dünyası ile ilişkilerin güçlendirilmesinden KKTC'ye yönelik haksız izolasyonun kaldırılmasına kadar her alanda desteğimizi çok güçlü bir şekilde devam ettireceğiz.

Bu yerleşkenin yapımında emeği olan tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Yerleşkemizin bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum, en kalbî duygularımla selamlıyorum. Sizleri Allah'a emanet ediyorum, kalın sağlıcakla"

Yeni Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi binalarının açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar ise, “yeni hizmet binalarının Türkiye Cumhuriyeti tarafından KKTC’ye bir armağan olduğunu” söyledi.

“Bu yerleşke, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bir simgesi haline gelmiştir,” diyen Tatar, projeye katkılarından dolayı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti.