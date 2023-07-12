Erdoğan - Biden görüşmesi: Yeni bir süreci başlatıyoruz

NATO zirvesi için gittiği Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta temaslarını sürdüren TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden'la görüştü. Toplantı 1 saat 15 dakika sürdü.

Görüşme öncesinde konuşan Erdoğan, "Sayın Başkan, görevime yeniden seçilmem konusunda aradığınız ve tebrik mesajınız için şahsım ve milletim adına çok çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Stratejik mekanizma kapsamında sıranın devlet başkanları düzeyinde istişarelere geldiği kanaatindeyim" diyen Erdoğan, "Bugün NATO marjında bu görüşmeyi bunun ilk adımı olarak görüyorum. Bundan önceki buluşmalarımız adeta ısınma turları gibiydi ama şimdi yeni bir süreci başlatıyoruz" ifadelerini kullandı.

ABD'deki seçim sürecine değinen Erdoğan, "Benim için bu yeni süreç 5 yıllık bir süreç. Şimdi sizde de seçim hazırlıkları var. Bu seçim hazırlıklarıyla birlikte şimdiden başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

Görüşmenin ardından Twitter hesabından paylaşım yapan TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, "NATO Liderler Zirvesi marjında ABD Başkanı Joe Biden ile bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmemizde ikili ilişkilerimizi ve güvenlik alanındaki iş birliği imkânlarımızı ele aldık. Temaslarımızın ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

TC Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada da "Görüşmede, Türkiye ve ABD arasındaki siyasi, ekonomik ve ticari ilişkiler, güvenlik alanındaki iş birliği imkanları ve bölgesel konular ele alındı" denildi.