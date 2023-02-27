Erdoğan, Adıyaman'daki ilk günler için helallik istedi

Adıyaman’a giden TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremin ilk günlerinde istedikleri çalışmaları yapamadıklarını belirterek ‘helallik’ istedi.

Uzmanların yıllardır depreme hazırlık yapmamakla eleştirdiği iktidar, Kahramanmaraş depremlerinden sonraki organizasyon ve koordinasyon zaafı nedeniyle de hedefte. Erdoğan depremlerin ardından ilk açıklamasında bu tür eleştirileri dile getirenlere “Namussuz” diyerek çıkışmıştı.

Erdoğan, Osmaniye’den Kızılay’ın çadır göndermediğini söyleyenlere de şöyle seslenmişti: ”Terbiyesiz terbiyesizliğini bırakmaz. Ahlaksız, namussuz, adi… Günde 2,5 milyon insana bu Kızılay yemeğini ulaştırdı. Böyle vicdansızlık olur mu?”

‘Arzu ettiğimiz etkinlikte çalışma yürütemedik‘

Ancak eleştirilere verdiği ‘sevgi dolu’ cevaplara karşın Erdoğan da depremde müdahalede eksik kalındığını itiraf etmeye devam ediyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yle Adıyaman’a giden Erdoğan, şunları söyledi: ”Her şeyin farkındayız. Maalesef ilk birkaç gün Adıyaman’da arzu ettiğimiz etkinlikte çalışma yürütemedik. Bunun için sizden helallik istiyoruz.“

Erdoğan sözlerine şunları ekledi: “Bir taraftan AFAD’a saldıran, bir taraftan Kızılay’ımıza saldıran, birçok STK’larımıza saldıran bu dalkavuklara asla kulak asmayın. Sizinle yan yana olan kim…”

Bahçeli’ye göre 21 günde ayağa kalkmak üzereyiz

Beşiktaş’tan istifasıyla deprem sonrası bir ilki başaran Bahçeli’yse Türkiye’nin 21 günde ayağa kalktığını savundu: ”Bugünkü Türkiye yalnız bir Türkiye değildir. Bugünkü Türkiye milletiyle barışmış bir Türkiye’dir. Üç önemli konu vardır. Birincisi beslenme ikincisi barınma üçüncüsü emniyettir. Şu anda Türkiye 21 günde ayağa kalkmak üzeredir.”

Erdoğan daha önce de “Müdahaleleri istediğimiz hıza ulaştıramadık” demişti.