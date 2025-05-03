Erdoğan, açılışta konuştu: “Çözüm olmadan, Güney Kıbrıs’a limanlarımızı kullandırmayız”

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi binalarının açılış töreninin ardından yeni binadaki konferans salonunda düzenlenen etkinlikte konuştu.

Erdoğan, “Adanın gerçeklerine uygun bir çözüm bulunmadan bizim, Güney Kıbrıs Rum Yönetimini muhatap almamız, limanlarımızı kullandırmamız mevzu bahis dahi olamaz” dedi.

Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şöyle:

“Bu yerleşke, Kıbrıs Türk halkının demokrasi sevdasını temsil ediyor.”

“Hoşgörü iklimini zehirlemek amacıyla kirli bir oyun oynuyorlar. Biz bu oyunu özellikle kritik kavşaklarda defalarca gördük. Hayat tarzı, kılık, kıyafet, mezhep ve köken üzerinden insanları kutuplaştırmaya, bu siyasetle, gerilimi tırmandırmaya çalıştılar. Benzer bir senaryonun burada da sahnelenmek istendiği açıktır. Ama Kıbrıs Türkü kardeşlerim bu oynanmak istenen kirli oyunun fakrındadır. Hiçbirimiz bu tuzağa düşmeyecek provokasyonlara pirim vermeyeceğiz.”

“Şunu kimse unutmasın, adlarımız farklı olsa da söz konusu Kıbrıs davası olunca soyadımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetidir.”

“Adanın gerçeklerine uygun bir çözüm bulunmadan, Güney Kıbrıs’a limanlarımızı kullandırmayız. Yüzyıllardır aynı adayı paylaştığı Kıbrıs Türklerini kendisine eşit görmeyen bu zihniyetin garantör Türkiye ile kendini eşit görme çabaları beyhudedir.”

“Rum tarafının federasyonu savunmasının tek sebebi Kıbrıs Türklerinin egemenlik haklarını gasp etmek ve Türk tarafını masaya hapsetmektir.”

“Kıbrıs Türk siyaseti istikrarı korumalı, suni gündemlere ve tuzaklara düşmemelidir.”

“Suyu getirdiğimiz gibi enerji konusunu da mutlaka halledeceğiz.”

“İki devletli çözüm TC ve KKTC'nin ortak vizyonudur. Yeni müzakere süreci egemen eşit iki devlet arasında yürütülecektir.”

“Kıbrıs Türk siyaseti de istikrarını korumalı, Türkiye ile gönül bağını zedeleyecek tuzaklara düşmemelidir. “

“Geçen yıl ve bu sene 37 milyar TL’lik bir kaynakla KKTC halkının yanında oluyoruz.”

Yeni Girne Askeri Hastanesini kasım ayında hizmete verdik. 650 yataklı Lefkoşa Devlet Hastanesi ile sağlık alalındaki yatırımlar taçlanmış olacak. Hastanemizin 320 yataklı ilk etabına yakında başlıyoruz.

“Çöp sorununu tamamen ortadan kaldırıyoruz.”