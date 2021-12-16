Erdenay: 98 oktan ve Euro Diesel verilmeye başlandı

Benzinciler Birliği Yönetim Kurulu üyesi Cemil Erdenay, K-PET benzin istasyonlarında Euro Diesel ve 98 Oktan benzin verilmeye başlandığını açıkladı.

YENİDÜZEN’e konuşan Erdenay, yarın da 95 oktan benzin verileceğini kaydetti, ‘akaryakıtta sınır uygulamasının’ kalktığını da ifade etti.

Akaryakıtın verilmeye başlanması nedeniyle benzin istasyonlarında ‘benzin yoktur’ yazıları sökülmeye başlandı.