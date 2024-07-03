“Ercan’ın elektriğini kesme yetkimiz yok”

Ertuğrul SENOVA

Elektrik birim fiyatlarına Haziran ayı başında gelen yüzde 13’lük zam, sıcaklarla birleşti; geçtiğimiz ay üç haneli rakamlar ödeyen yurttaşın elektrik faturaları bu ay 4 haneye yükseldi, sosyal medyada isyan başladı. Mayıs ayı elektrik faturası 700 – 800 bandında gelen vatandaşın Haziran ayı fatura tutarı 2 bin TL’nin üzerine çıktı.

Sosyal medya hesapları üzerinden Mayıs ve Haziran aylarına ait faturalarını paylaşan yurttaşlar, Haziran ayında uzun elektrik kesintileri olmasına rağmen faturaların bu denli yükselmesine tepki gösterdi. Bir yurttaş, Haziran ayındaki elektrik kesintilerine işaret ederek şu yorumu yaptı: “750 lira gelen bir fatura nasıl 3100 TL gelir? Üstelik ayın yarısında elektrik yoktu!”

Söz konusu isyanın üzerine Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) Başkanı Ahmet Tuğcu, kurumun yüzde 13 oranında bir zam daha yapmaya hazırlandığını iddia etti, fatura bedellerinin daha da artacağına işaret etti.

İsyanın yükseldiği sırada KIB-TEK bir açıklama yaparak, Haziran 2024 dönemi ve öncesine ait 675 TL üzeri ödenmemiş borcu olan abonelerin elektriğini perşembe günü keseceğini açıkladı.

Bunun üzerine yurttaş, Emrullah Turanlı’nın sahibi olduğu Ercan Havalimanı işletmecisi T&T’nin, KIB-TEK’e milyonlarca lira borcu olmasına karşın elektrik enerjisinin kesilmemesine tepki gösterdi, “Emrullah Turanlı olsak faturayı ödememize gerek kalmazdı” yönünde paylaşımlar yapmaya başladı.

Hem “yüzde 13’lük yeni zam” iddiası hem de “Emrullah Turanlı’nın borcu” konularında YENİDÜZEN’in ulaştığı KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Paşa, “yeni bir zam gündemimizde yok” dedi, Ercan’ın borcuna ilişkinse “Elektriğini kesme yetkimiz yok, 3 Temmuz’da (bugün) yapılandırma yapacaklar, eğer ödemezlerse mahkeme yolu açık” şeklinde konuştu.

Öte yandan yurttaş gibi iş dünyası da yüksek faturalardan şikayet etti. Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Başkanı Mehmet Ali Ardıç, “Esnaf, 40 – 50 derece havada klima yakamaz duruma geldi” derken, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner ise “Turizm sektörünü çökertecek maliyet artışlarla karşı karşıyayız” ifadelerini kullandı. Restorancılar Birliği Başkanı Arif Bayraktar da “Yüzde 13’lük zam, piyasaya yüzde 20 olarak yansıyor” açıklaması yaptı.

KIB-TEK’in mevcut yönetimi, AKSA ile imzalanan sözleşmenin ardından elektrik birim fiyatlarına zam uygulamaya başlamıştı. Ocak, Mart ve Haziran aylarında, elektrik birim fiyatlarına toplamda yüzde 29,95 zam yapmıştı.

Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Başkanı Mehmet Ali Ardıç:

“Esnaf, 40 – 50 derece havada klima yakamaz duruma geldi”

Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Başkanı Mehmet Ali Ardıç, elektrik maliyetlerinin, esnafın en büyük gideri olduğuna işaret ederek, “esnaf, 40 – 50 derece havada klima yakamaz duruma geldi, 100 bin TL’ye dayanan elektrik faturaları ile karşılaştık” dedi.

Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası’nın (EL-SEN) yüzde 13 daha zam geleceği yönünde açıklamalar yaptığını, esnafın bunu kaldıracak gücü olmadığını belirten Ardıç, “Esnaf bu rakamları nasıl karşılayacağını bilmiyor” şeklinde konuştu.

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner:

“Turizm sektörünü çökertecek maliyet artışlarla karşı karşıyayız”

Asgari ücrete yapılan zamların fiyatlara enflasyon olarak yansıdığına işaret eden Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner, maliyetlerin yüksek oranda arttığını belirtti.

İnsanların satın alma gücünün düştüğüne dikkat çeken Çağıner, işletmelerin de kar etmesinin imkânsız bir hale geldiğini kaydetti.

Elektrik faturalarına yapılan zammın yüzde 13 olarak belirtildiğini ancak yüzde 100 oranında faturaların geldiğini belirten Çağıner, “Bu maliyetlerle ne güneyle ne de Türkiye’yle rekabet etmek mümkün değil” ifadelerine yer verdi.

Uçak bilet fiyatlarının da astronomik seviyelerde olduğuna dikkat çeken Çağıner, artan tüm maliyetlere birlikte turizm sektörünün sıkıntı yaşadığını ifade etti.

Tur operatörlerinin fiyat artışları devam ettiği sürece 2025 yılında Kıbrıs’ın kuzeyini satış listelerinden çıkaracaklarını bildirdiklerini vurgulayan Çağıner, “Keşke tek başına enerji maliyeti yüksek olsaydı. İnanılmaz bir kaosun içerisindeyiz. Dolayısıyla turizm sektörünü, otelcilik sektörünü çökertecek maliyet artışlarla karşı karşıyayız.” şeklinde konuştu.

Asgari ücrete yılda 3 defa zam yapılması konusuna da işaret eden Çağıner, “O da geldiği zaman birçok oteller kepenk kapatacak artık. Zaten otellerin çoğu kapanmış durumdadır” dedi.

Restorancılar Birliği Başkanı Arif Bayraktar:

“Yüzde 13’lük zam, piyasaya yüzde 20 olarak yansıyor”

Elektrik faturalarına yapılan zamların sektörleri zora soktuğunu belirten Restorancılar Birliği Başkanı Arif Bayraktar, hükümetin bu konuda 3 maymunu oynadığını söyledi.

Elektrik faturalarına yapılan yüzde 13’lük zammın piyasaya yüzde 20 olarak yansıdığını vurgulayan Bayraktar, “Etten tutun da hellime kadar, süte kadar her şey güneye kaymış durumda. Yarın öbür gün temizlik malzemeleri de o tarafa kayacak. Yemek sektörü olarak güney bizden daha ucuz şu anki durumda. Zamlarla boğuştuk sonra piyasa güneye kayacak” dedi.

Kıbrıslı Rumların geçmiş dönemlerde restoranlarda yemek yediğini belirten Bayraktar, “Şu an tam tersi” dedi.

Güneyde bir restorantta, alkollü içecekler de dahil olmak üzere 25 Euro civarında bir rakam ödendiğini kaydeden Bayraktar güneyin kuzeyden daha ucuz olduğunu söyledi, yapılan zamlarla birlikte aradaki farkın daha da büyüyeceğini vurguladı.

KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Paşa:

“Yüzde 13’lük bir zam gündemimizde yok”

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Paşa, elektrik birim fiyatlarına yüzde 13 oranında zam yapılacağı yönündeki açıklamaları kesin bir dille reddetti, “Geçtiğimiz Perşembe Yönetim Kurulu olarak toplandık, böyle bir gündemimiz olmadı” dedi.

Paşa, zam iddialarının, “EL-SEN’in dedikodusu” olduğunu söyledi.

“Ercan’ın elektriğini kesme yetkimiz yok”

Yönetim Kurulu Başkanı Paşa, sosyal medyada öne çıkan “T&T’nin sahibi Emrullah Turanlı olsak, faturayı ödemezdik, elektrik de kesilmezdi” şeklindeki yorumlara ilişkinse, “Bu konuda da sendika başkanı yalan söylüyor. Ülkede genel grev bile olsa hastane ve limanların elektrik enerjileri kesilemez. Zamanın böyle bir yasa çıkarılmış. Ercan’ın elektriğini kesme yetkimiz yok” dedi.

Paşa, “T&T yönetimi, borçlarını yapılandırmak için bizden 3 Temmuz’a (bugün) kadar süre istediler. Yarın mesai bitimine kadar yapılandırma için beklemek durumundayız. Her vatandaşın olduğu gibi onların da yasal hakkı bu. Beklemeye mecburuz” şeklinde konuştu.

Paşa, “Eğer elektrik enerjisinin kesilmesi yasadışı ise, borçlarını ödememeleri halinde ne yapacaksınız?” sorusu üzerine, “Ödemezlerse yönetim kurulu olarak oturup, yapabileceğimizi yapacağız. Mahkeme yolu açıktır” ifadelerini kullandı.