Ercan’dan yurt dışı ateş pahası

30 Nisan-7 Mayıs (gidiş-dönüş | Ortalama)

Ercan-İstanbul-Londra 4.600 TL

Larnaka-Londra 2.200 TL

Baf-Londra 1.500 TL

Hüseyin ÖZBARIŞCI

Türk Lirası’nın döviz karşısındaki değer kaybı, ülke ekonomisini olumsuz yönde etkilediği gibi uçak bileti fiyatlarını da ciddi anlamda etkiliyor. 30 Nisan-7 Mayıs tarihleri arasında Türkiye’nin çeşitli yerlerine seyahat etmek ‘En ucuz’ fiyatlarla 1600- 2300 TL arasında değişirken, Ercan-Londra seyahatleri 4 bin 600 TL civarında.

Gerek seyahat, gerek eve dönüş, gerekse de sağlık amaçlı seyahat eden yolcular YENİDÜZEN’e konuştu, bilet fiyatlarının özellikle son altı ayda inanılmaz derecede yükseldiğinden yakındı.

Cep yakan bilet fiyatlarının özellikle eğitim sektörünü çok etkileyeceğini belirten yolcular, “Bu bilet fiyatlarıyla çok zor, böyle giderse “Böyle giderse eğitim için tercih edilen ülke olmayacağız” değerlendirmesini yaptı.

Yüksek bilet fiyatlarına karşın Ercan Havaalanı’nda hava trafiği yoğun... 1 Ocak 2022 ile 23 Nisan 2022 tarihleri arasında toplamda 656 bin 600 yolcu Ercan Havaalanı’ndan giriş veya çıkış işlemleri yaparak seyahat etti.

Bilet fiyatları cep yakıyor

Sky Scanner isimli web sitesinden alınan verilere göre 30 Nisan-7 Mayıs arasında Ercan’dan Türkiye’nin çeşitli yerlerine veya aktarmalı olarak İstanbul’dan Londra’ya seyahat etmek (gidiş-dönüş) cep yakıyor.

Söz konusu tarihlerde gidiş-dönüş olarak hesaplanan ‘En ucuz’ bilet fiyatları şöyle:

Ercan-İstanbul 1600 TL civarı

Ercan-Antalya 1800 TL civarı

Ercan-İzmir 2300 TL civarı

Ercan-Ankara 1600 TL civarı

Ercan-Adana 1900 TL civarı

Ercan (İstanbul) – Londra 4600 TL civarı

Güneyden Londra’ya gitmek daha ucuz…

Ercan Havaalanı’ndan İstanbul’a, İstanbul’dan da aktarmalı olarak Londra’ya uçacak olan yolcular, 30 Nisan-7 Mayıs tarihleri arasında gidiş-dönüş 4 bin 600 TL civarı ücret ödemek zorunda. Ancak, gerek Larnaka, gerekse Baf Havaalanı’ndan Londra’ya seyahat eden yolcular Ercan’daki gidiş fiyatından çok daha ucuz fiyata gidebiliyor. Söz konusu tarihlerde Larnaka-Londra seferleri gidiş dönüş olarak 2 bin 200 TL civarlarındayken, Baf Havaalanı’ndan Londra’ya 1500 TL civarlarında bir miktarda seyahat edilebiliyor.

Bilindiği üzere Kıbrıs’ın kuzeyinden Londra’ya aktarmalı olarak uçuş süresi 6 saatken, Kıbrıs’ın güneyinden direkt olarak Londra’ya yapılan uçuş süresi 4 saatte gerçekleşiyor.

23 Nisan’a kadar toplam 656 bin 600 yolcu

Uçak bilet fiyatlarının yüksek olmasına karşın, pandemi kurallarının da hafiflemesi ile hava trafiğinde hareketlilik söz konusu. 1 Ocak 2022 ile 23 Nisan 2022 tarihleri arasında gerek gidiş, gerekse geliş olarak binlerce uçuş gerçekleşti. Toplamda 656 bin 600 yolcu Ercan Havaalanı’ndan giriş veya çıkış işlemleri yaparak seyahat etti.

Özellikle geçtiğimiz iki yıl COVID-19 salgını nedeniyle Ocak ile Nisan ayları arasında uçuşlar ‘yok’ denilebilecek kadar azdı ve hava trafiği salgında kapanmalar dolayısıyla sınırlıydı.

Sivil Havacılık Dairesi’nden alınan 1 Ocak2022 - 23 Nisan 2022 uçuş verileri aylara göre şöyle:

Ocak 2022:

Gelen uçak sayısı: 758

Giden uçak sayısı: 767

Toplam: 1525

Gelen yolcu sayısı: 66 bin 278

Giden yolcu sayısı: 87 bin 204

Toplam: 153 bin 482

Şubat 2022:

Gelen uçak sayısı: 676

Giden uçak sayısı: 677

Toplam: 1353

Gelen yolcu sayısı: 79 bin 110

Giden yolcu sayısı: 76 bin 875

Toplam: 155 bin 985

Mart 2022:

Gelen uçak sayısı: 821

Giden uçak sayısı: 819

Toplam: 1640

Gelen yolcu sayısı: 119 bin 943

Giden yolcu sayısı: 92 bin 135

Toplam: 212 bin 78

1-23 Nisan 2022

Gelen uçak sayısı: 604

Giden uçak sayısı: 604

Toplam: 1208

Gelen yolcu sayısı: 67 bin 936

Giden yolcu sayısı: 67 bin 119

Toplam: 135 bin 55

Bayramda toplam 687 sefer düzenlenecek

Ercan Havaalanı, bayram haftası süresince dokuz günde toplam 687 uçağa hizmet vereceği bildirildi. T&T Havalimanı İşletmeciliği tarafından verilen bilgiye göre, Ercan Havaalanı’na bayram boyunca 344 geliş ve 343 gidiş olmak üzere 687 uçağın inip kalkacağını ifade edildi.

YENİDÜZEN’e konuşan Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi, önümüzdeki hafta Bayram dolayısıyla hem geliş, hem de gidiş olarak seferlerin artacağını söyledi.

Ercan Havaalanı, bayram haftası süresince dokuz günde toplam 687 uçağa hizmet vereceği bildirildi. T&T Havalimanı İşletmeciliği tarafından verilen bilgiye göre, Ercan Havaalanı’na bayram boyunca 344 geliş ve 343 gidiş olmak üzere 687 uçağın inip kalkacağını ifade edildi.

Yolcular ne dedi?

Ufuk Erkan Özer: “Bilet fiyatları hem turizm, hem de eğitim sektörünü etkiliyor”

“Akaryakıttan fiyatlarından dolayı uçak biletleri de çok yükseldi. Bu kadar yüksek olduğu için havaalanı boş. Bu hem turizm, hem de eğitim sektörünü büyük oranda etkiler. Biz buraya turist olarak geldik ama bu fiyatlarla sürekli olarak gelip giden öğrenciler var. Çok kötü bir durum…”

Çilen Altınfincan: “Bu bilet fiyatlarıyla eğitim sektörü çok etkilenecek”

“Ankara’ya sağlık için gidiyoruz, uçak biletlerinin fiyatları çok yüksek. Biz biletimizi uzun zaman önce kestik ucuzdu ancak acil bir durum olsa çok pahalı almak zorunda kalacaktık. Uçak bilet fiyatlarının yüksek olması özellikle eğitim sektörünü ciddi anlamda etkileyecek. Çünkü öğrenciler gelip gitmekte çok sorun yaşıyor. Böyle giderse eğitim için tercih edilen ülke olmayacağız.”

Sibel Bitirim: “6 ay önce 3 bin TL’ye İngiltere’ye gidip gelirken şu anda tek gidiş 4 bin TL civarında”

“Her şeye olduğu gibi uçak bilet fiyatlarında da ciddi bir artış söz konusu. İngiltere’de çocuğum eğitim görüyor. 6 ay öncesinde bile 3 bin 3 bin 500 TL’ye İngiltere’ye gidip gelirken şu anda tek gidiş 4 bin TL civarında. Çocuğumuzun eğitiminden vazgeçemeyiz, bir şekilde çocuğumuz eğitimine devam edecek. Belki onu daha az göreceğiz ama eğitimi daha önemli. İşin özeti, bu pahalılıkla insanlar her bakımdan çok zorlanıyor.”

Bilal Bitirim: “Ülkeden öğrenci olarak giden çocuklarımız tekrar buraya gelmemeyi düşünüyor”

“Başımıza ne geliyorsa kullandığımız Türk Lirası’ndan dolayı geliyor. Başka ülkelerde fırtına oluyorsa, bizde de tsunami oluyor. Benim çocuğum İngiltere’de eğitim görüyor ve İngiltere’ye veya oradan buraya uçuş fiyatları ortada. Buna rağmen çocuklarımızın eğitim görmesi için çalışıyoruz, geçinmek için çalışıyoruz ama çok zor günler yaşıyoruz, bu bir gerçek. Ülkeden öğrenci olarak giden çocuklarımız tekrar buraya gelmemeyi düşünüyor. Çünkü bu ülkede bir gelecek yok.”

Funda Duman: “İşim gereği her iki kez İstanbul’a gidiyorum. Bu fiyatlarla zor…”

“Ben, işim gereği sürekli Ercan’dan İstanbul’a uçmak durumundayım ve daha önce 800 TL’ye uçabiliyorken, şimdi 2 bin 600 TL’ye gidip geliyorum. Her ay iki kez gidip gelmek zorundayım ve çok zorlanıyorum. Türkiye’de hayat inanılmaz pahalı, burada sorun firmada değil. Firmalar da uçak dolu olmadığı zaman zarar ediyor. Yetkililerin bu konuya çare üretmesi lazım.”

Tülin Saraylı: “Öğrenciler fiyatlar konusunda büyük sorun yaşıyor”

“Uçak bilet fiyatlarının bu kadar yüksek olması öğrenciler için çok kötü. Benim burada ilk yılım ve alışma süreci falan derken sanırım bu gidişim 7’nci kez oluyor. Özellikle öğrenciler büyük sorun yaşıyor. Ailemiz yanımıza gelmek istiyor gelemiyor. Bu fiyatlar öğrencilere çok fazla, fiyatların düşmesi gerekiyor.”

Hasan Öksüz: “Sabit gelirliler için yurtdışı seyahati hayal oldu”

“Bu bilet fiyatlarıyla sabit gelirli insanlarımız için yurtdışı seyahati hayal oldu. Yurtiçinde bile bir yerlere seyahat etmekte zorlanırken, bu fiyatlarla imkânsız… Avrupa’dan gelen turistleri bu fiyatlar çok etkilemez diye düşünüyorum. Turistleri buradaki ulaşım etkiler. Etkileyecek olan kesim aslında öğrencilerdir. Çünkü ev kiraları da çok yüksek. Bu fiyatlarla öğrenciler ülkemizi pek tercih etmeyebilir.”

Hasan Ayhan: “Öğrenciyim, ilk geldiğim yılda gidiş-geliş 350 TL’ye bilet buluyordum”

“Ben öğrenciyim, mecburen gelip gidiyorum. Yılda en az 4 kez gidip geliyorum ve bilet fiyatları yüksek olduğu için bir servet harcıyorum diyebilirim. İlk geldiğim yılda gidiş-geliş 350 TL’ye bilet bulabildiğimi hatırlıyorum. Benim yine de son yılım, mezun oluyorum ama bu fiyatlarla gelen başka öğrencilere sabırlar diliyorum.”