Ercan'dan uçmak ateş pahası

Ayşe GÜLER

Hükümet yetkilileri tarafından sürekli ‘ucuzlayacağı’ yönünde açıklamalar yapılsa da uçak bileti fiyatları cep yakmaya devam ediyor.

Her geçen gün, havayolu şirketlerine ödenen bilet fiyatları katmerlenirken, özellikle Şubat tatilinin yaklaştığı şu günlerde sadece Avrupa’ya değil, Türkiye’ye seyahat etmek de ‘lüks’ oldu.

Örneğin; Türkiye’ye gitmek isteyen bir vatandaşın yalnızca gidiş-dönüş uçak bileti için ödeyeceği rakam 2 bin 500 TL ile 6 bin 500 TL arasında değişiyor.

Bu rakam, uçuş saati ve tercih edilen havayolu şirketine göre daha da artabiliyor.

YENİDÜZEN, 1-7 Şubat tarihlerinde hem Ercan Havaalanı hem de Larnaka’dan seyahatler için uçak biletlerine ödenecek rakamları araştırdı.

Ercan Havaalanı’ndan Adana’ya gitmek isteyen vatandaşın ödeyeceği uçak bileti fiyatı en az 2 bin 581 TL. Bu rakam Ankara için 3 bin 457 TL, İstanbul için 3 bin 717 TL, Trabzon için ise 4 bin 581 TL.

Öte yandan bu rakam Avrupa için daha da cep yakıyor. Örneğin; aynı tarihler arasında Ercan Havaalanı’ndan Londra’ya aktarmalı gidebilmek için yalnızca uçak biletine en 5 bin 364 TL, en fazla 21 bin 706 TL ödemesi gerekiyor.

Yine aktarmalı şekilde Ercan’dan Hollanda’ya gidecek yurttaşın cebinden uçak bileti için en az 6 bin 675 TL çıkacağı görülüyor.

Türk Lirası’ndaki değer kaybına rağmen, uçak bileti fiyatlarında Ercan ve Larnaka arasındaki fark daha da derinleşiyor.

Fiyat farkı nedeniyle Kıbrıslı Türkler için seyahat Larnaka Havaalanı’ndan daha cazip hale geliyor.

Örneğin, aynı tarihlerde Larnaka’dan direkt Londra’ya uçmak için uçak biletine ödenecek ücret bin 80 TL ile 4 bin 206 TL arasında.

Larnaka’dan Hollanda’ya seyahat ise 3 bin 516 TL ile 9 bin 345 TL arasında farklılaşıyor.

BÖLGE BÖLGE UÇUŞ…

İstanbul’a uçmak: 3 bin 717 TL, 4 bin 855 TL arasında…

En fazla tercih edilen uçak seferleri arasında yer alan İstanbul’a gitmek için artık iki kez düşünmek gerekecek.

Örneğin, Şubat tatilinde 1 haftalık İstanbul seyahatine gidecek vatandaşın uçak bileti için cebinden 3 bin 717 TL ile 4 bin 855 TL çıkacak.

Ercan-Adana: En ucuz 2581 TL, en pahalı 3427 TL

1-7 Şubat tarihleri arasında Ercan Havaalanı’ndan Adana’ya gitmek isteyen bir kişi, gidiş-dönüş uçak bileti için en az 2 bin 581 TL ödeyecek..

Bu fiyat, uçak saati ve havayolu şirketi tercihine göre 3 bin 427 TL’ye kadar yükselebiliyor.

Ankara’da dudak uçuklatan rakamlar

Öte yandan Şubat tatilini Ankara’da geçirecek bir kişinin ise yalnızca gidiş-dönüş uçak biletine ödeyeceği ücret 3 bin 457 TL’den başlıyor.

Bu rakam, 5 bin 166 TL’ye kadar yükselebiliyor.

Trabzon’a uçuşlar cep yakıyor

20 Aralık’ta başlayan Trabzon uçuşları da oldukça pahalı.

Aktarmalı şekilde gerçekleşen uçuşlarda en ucuz uçak bileti fiyatı 4 bin 581 TL. Bilet fiyatları 6 bin 647 TL’ye kadar yükseliyor.

Avrupa…

Şubat tatilini Londra’da geçirmek isteyenler için bilet fiyatları daha da katmerleniyor.

Türk Lirası’nın döviz karşısında yaşadığı değer kaybı bir yana, uçak bileti fiyatları rekora koşuyor.

Özellikle Ercan Havaalanı’ndan aktarmalı bir şekilde Londra’ya seyahat etmek isteyen bir kişinin ödeyeceği uçak bileti fiyatı en az 5 bin 364 TL, en fazla 21 bin 706 TL’ye kadar yükselebildiği görüldü.

Aynı tarihlerde yine Ercan’dan Hollanda’ya uçacak bir kişinin yalnızca uçak bileti fiyatına ödeyeceği rakam ise 6 bin 675 TL ile 11 bin 199 TL arasında değişkenlik gösteriyor.

Larnaka’dan Londra’ya bin 80 TL’ye bilet

Öte yandan aynı ülkelere Ercan Havaalanı yerine, Larnaka Havaalanı’ndan uçmak daha ucuza geliyor.

Fiyatlar, Euro olsa da örneğin, aynı tarihlerde Londra seyahati için uçak biletine ödeyeceği ücret bin 80 TL ile 4 bin 206 TL arasında.

Aynı tarihler arasında Hollanda’ya gitmek isteyen kişinin uçak biletine ödeyeceği ücret 3 bin 516 TL- 9 bin 345 TL olarak farklılaşıyor.

Kuzey-güney arasında ortalama bin TL değişiyor.