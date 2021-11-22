Ercan’dan sahte PCR ile çıkmaya çalıştılar, tutuklandılar

Ercan’dan sahte PCR testi ile çıkmak isterken yakalanan zanlılar C. E. B ve R. P tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mehmet Bayır zanlıların Sahte Evrak Düzenleme ve Sahte Evrağı Tedavüle Sürmek suçlarına methaldar olduğunu belirtti. Polis, 18.11.2021 tarihinde ülkede turist olarak bulunan zanlı R. P’nin, arkadaşı zanlı C. E. B’nin aracılığı ile daha önceden temin etmiş olduğu bir özel hastanede yapılmış gibi görünen sahte PCR testini Ercan Havalimanı’nda havayolları yer hizmetlerinde görevli memura ibraz ederek sahte belgeyi tedavüle sürdüğünü anlattı. Polis, aynı gün söz konusu özel hastaneden yapılan araştırmada zanlılar adına herhangi bir PCR testi yapılmadığını hatta kayıtlarının dahi olmadığı tespit edildiğini söyledi.

Polis, aynı gün zanlıların Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını belirtti. Polis, mesele ile ilgili 2 zanlının da gönüllü ifade vererek suçunu kabul ettiğini söyledi. Polis, zanlıların yabancı uyruklu olduklarını belirtip, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlıların 20 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.