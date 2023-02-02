Ercan’dan İstanbul’a giden Barbaros Şansal gözaltına alındı

Yaşamını bir süredir Kıbrıs’ın kuzeyinde sürdüren modacı Barbaros Şansal, Ercan’dan İstanbul Havalimanı’na gitmesi sonrası, “hakkında arama kararı” olduğu gerekçesiyle havalimanında gözaltına alındı.

DHA’nın aktardığı habere göre Şansal, öğle saatlerinde Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla Ercan'dan İstanbul Havalimanı'na gitti.

Türkiye'ye giriş yapmak için pasaport kontrol noktasına gelen Şansal hakkında arama kararı olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine Şansal, polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

DHA’nın haberinde, “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni, Devletin Yargı Organlarını, Askerî veya Emniyet Teşkilatını Alenen Aşağılamak” suçlamasıyla hakkında arama kararı bulunduğu belirtilen Şansal'ın, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği ifade edildi.

Ancak BirGün gazetesinin aktardığına göreyse Şansal, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.