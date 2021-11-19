“Ercan’dan çıkmak isteyen turist sahte PCR belgesi sundu”

Ercan’da sahte PCR testi ile çıkmak isterken yakalanan zanlılar C. E. B. ve R. P. tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Zanlı R.P’nin, arkadaşı zanlı C. E. B. aracılığı ile sahte PCR testini Ercan Havalimanı’nda görevli memura ibraz ederek sahte belgeyi tedavüle sürdüğünü anlatan Polis, özel hastaneden yapılan araştırmada zanlılar adına herhangi bir PCR testi yapılmadığını hatta kayıtlarının dahi olmadığı tespit edildiğini söyledi.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ali Aydoğanlı, olguları aktardı. Polis, huzurunuzda bulunan zanlı-I C. E. B. ve zanlı-2 R. P.’nin Sahte Evrak Düzenleme ve Sahte Evrağı Tedavüle Sürmek suçlarına methaldar olduğunu belirtti. Polis, 18 Kasım tarihinde ülkede turist olarak bulunan zanlı-2 R. P’nin, arkadaşı Zanlı-1 C. E. B. aracılığı ile daha önceden temin etmiş olduğu bir özel hastanede yapılmış gibi görünen sahte PCR testini Ercan Havalimanı’nda havayolları yer hizmetlerinde görevli memura ibraz ederek sahte belgeyi tedavüle sürdüğünü anlattı.

Polis, aynı gün söz konusu özel hastaneden yapılan araştırmada zanlılar adına herhangi bir PCR testi yapılmadığını hatta kayıtlarının dahi olmadığı tespit edildiğini söyledi.

Aynı gün zanlıların Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını belirten Polis, mesele ile ilgili zanlı-2’nin gönüllü ifade vererek suçunu kabul ettiğini söyledi.

Polis, zanlıların aleyhine başlatılan soruşturmanın devam ettiğini ve zanlının vermiş olduğu gönüllü ifadenin teyit ve tekzibinin halen daha yapılamamış olduğunu ve mesele ile ilgili aranmakta olan kişiler bulunduğunu belirterek, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların poliste 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.