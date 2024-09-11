Ercan'daki "inşaat elektriği" faciaya neden oluyordu

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Başkanı Ahmet Tuğcu, Ercan Havalimanı'nda bulunan elektrik panosunun patladığını aktardı.

Tuğcu açıklamasında, “Tekrar soruyorum birinin canından olmasını mı bekliyorsunuz doğru düzgün iş yapmak için?” sorularını yönetti.

Açıklama şöyle:

"GAYRİ NİZAMİ ELEKTRİK" Ercan havalimanında 07/09/24 tarihinde saat 19:00'da, Kıb-Tek tarafından ülkemiz yasalarına göre tesisat kontrolü yapılmadığı için meydana gelen pano patlaması sonucu büyük bir faciadan dönülmesinin yanında, kimseye de birşey olmaması şans eseridir. Tekrar soruyorum birinin canından olmasını mı bekliyorsunuz doğru düzgün iş yapmak için ? O saatte yolcuların yaşadığı kaos da cabası, yapılan tamirat düzgün mü yapıldı ? KİMİN UMURUNDA... BU KAÇINCI PANO PATLAMASI?