Ercan’da yürekler paramparça

KKTC kafilesinden 10 kişinin cansız bedenlerini taşıyan uçak indi. Türkiye’deki depremde hayatını kaybeden KKTC vatandaşlarının naaşları adaya gelmeye başladı.

Gece yarısı gelen ve iki kişinin naaşını taşıyan uçağın ardından hayatını kaybeden 10 kişinin tabutları da sabaha karşı Ercan’a inen uçakta adaya ulaştı.

Adıyaman’da gerçekleşen depremde İsias Otel enkazında cansız bedenine ulaşılan 10 kişinin cenazesini ve ailelerini taşıyan uçak sabaha karşı 03.30’da Ercan Havaalanına geldi.

Uçak kalabalık bir grup tarafından karşılanırken, ailelerin sevenleri, spor federasyonları temsilcileri ve voleybolcular alanda yer aldı.

Aileler perişan halde uçaktan inerken, sevenleri tarafından karşılandı. Cenazeler askerler ve voleybolcular tarafından omuzlarda taşındı.