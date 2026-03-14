Ercan’da yolcu üzerinde uyuşturucu bulundu

Polis Basın Bültenine göre, dün saat 17.00 sıralarında, Ercan Havalimanı’nda, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimler sırasında, KKTC’ye giriş yapacak Ç.B.’ye narkotik dedektör köpeği Pamir’in tepki vermesi sonucu, konu şahsın üzerinde ve eşyalarında arama yapıldı. Aramada, şahsın tasarrufunda yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.

Ercan’da yasa dışı hap bulundu

Ercan Havalimanı’nda, dün Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimler sırasında, KKTC’ye giriş yapacak H.B.’ye (E-23) narkotik dedektör köpeği Pamir’in tepki vermesi sonucu, konu şahsın üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada, tasarrufunda satışı yeşil reçeteye tabii olan toplam 6 adet hap bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

Alsancak’ta vahim zarar zanlısı tutuklandı

Alsancak’ta Karaoğlanoğlu Caddesi’nde meydana gelen “Vahim Zarar, Ciddi Darp Ve İtale-İ Lisan” meselesinde zanlı olarak aranan E.B.D. (E-23) tespit edilerek tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.