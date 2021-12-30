Ercan’da yeni yıl yoğunluğu: 4 günde 296 uçuş

Ercan Havaalanı’nda yeni yıl hareketliliği yaşanacak, 4 günde 296 uçuş gerçekleşecek. 30 Aralık bugünden itibaren 2 Ocak Pazartesi’ne kadar Ercan’da art arda uçuşlar yapılacak.

EN FAZLA YOĞUNLUK 2 ARALIK’TA… Yeni yıl tatilinin hafta sonu ile birleşmesi nedeniyle en fazla yoğunluk 2 Ocak Pazar günü yaşanacak. Söz konusu tarihte Ercan Havaalanı’nda 111 uçuş olacak.

İSTANBUL İLK SIRADA… 4 günde Ercan’a en fazla uçak İstanbul’dan iniş yapacak, Ankara ve Adana’dan da hatırı sayılır oranda uçak gelecek.

Ayşe GÜLER

Ercan Havaalanı’nda yeni yıl hareketliliği yaşanacak, 4 günde 296 uçuş gerçekleşecek.

30 Aralık bugünden itibaren 2 Ocak Pazartesi’ne kadar Ercan’da art arda uçuşlar yapılacak.

Yeni yıl tatilinin hafta sonu ile birleşmesi nedeniyle en fazla yoğunluk 2 Ocak Pazar günü yaşanacak.

Söz konusu tarihte Ercan Havaalanı’nda 111 uçuş olacak.

4 günde Ercan’a en fazla uçak İstanbul’dan iniş yapacak, Ankara ve Adana’dan da hatırı sayılır oranda uçak gelecek.

GÜN GÜN UÇAK SEFERLERİ: 30 Aralık: 74 uçuş

31 Aralık: 67 uçuş

1 Ocak: 44 uçuş

2 Ocak: 111 uçuş

30 Aralık: 74 uçuş, çoğunluğu İstanbul’dan…

Sivil Havacılık Dairesi’nden alınan bilgiye göre 30 Aralık, yani bugün Ercan’da toplamda 74 uçuş yapılacak.

Söz konusu tarihte Ercan’a 39 uçak inecek, 35 uçak da yurt dışına yolcu taşıyacak.

Uçakların 22’si İstanbul’dan, 5’i Ankara’dan, 4’ü Antalya’dan 2’si de Adana’dan gelecek. Hayat ve Gaziantep’ten de 1’er uçak Ercan’a inecek.

Aynı gün Ercan’dan İstanbul’a 20 uçuş, Adana’ya 4, Ankara ve Antalya’ya 3’er, Gaziantep ve Hatay’a ise 1’er kez uçuş yapılacak.

Yılbaşı günü en çok uçuş İstanbul’dan…

31 Aralık’ta ise 67 uçak seferi gerçekleşecek.

Bu tarihte Ercan’a 35 uçak inecek, 32 uçak da yurt dışına yolcu taşıyacak.

İstanbul’dan 17, Ankara’dan 6, Adana’dan 4, İzmir’den 3, Antalya’dan 2, Gaziantep, Hatay ve Diyarbakır’dan ise 1’er uçuş olacak.

Aynı gün, İstanbul’a 16, Ankara’ya 5, İzmir’e 4, Adana’ya 3, Antalya’ya 2, Diyarbakır ve Gaziantep’e 1’er uçuş gerçekleşecek.

En az sefer 1 Ocak’ta…

4 gün içerisinde en az uçuş, yeni yılın ilk günü, 1 Ocak’ta yapılacak.

Ercan’da bu tarihte 23 uçak kalkış yapacak, 21 uçak ise inecek.

İstanbul’dan 11, Adana’dan 4, Ankara’dan 2, İzmir’den 1, Hatay, Gaziantep, Antalya’dan 1’er uçak gelecek.

Aynı gün, İstanbul’a 12, Adana’ya 4, Ankara’ya 3, İzmir, Antalya, Hatay ve Gaziantep’e 1’er uçak sefer düzenleyecek.

Rekor uçuş 2’sinde…

4 günlük yılbaşı tatilinde Ercan’da en çok yoğunluk 2 Ocak Pazar günü yaşanacak.

111 uçuşun yaşanacağı Ercan’da en fazla sefer İstanbul’dan düzenlenecek.

Söz konusu tarihte İstanbul’dan 29, Adana’dan 8, İzmir’den 7, Ankara’dan 5, Antalya’dan 2, Hatay ve Gaziantep’ten ise 1’er uçak Ercan’a inecek.

Öte yandan yine aynı tarihten İstanbul’a 31, Adana’ya 8, İzmir’e 7, Ankara’ya 6, Antalya’ya 3, Hatay, Gaziantep ve Diyarbakır’a ise 1’er uçak seferi gerçekleşecek.